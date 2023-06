Orbán: Dohoda EÚ o rozdeľovaní migrantov je neprijateľná

Orbán uviedol, že verí v ochranu hraníc a podľa jeho názoru maďarská vláda už tento boj vyhrala, pričom teraz Brusel chce trestať Maďarsko, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Vytvárajú pravidlá, ktoré dávajú Bruselu právo určiť, koľko migrantov má rozdeliť. Je ťažké si to predstaviť, ako sa to bude diať. Povedzme, že títo migranti sú v Nemecku. (...) Pozbierajú ich a potom ich v Nemecku zhromaždia do vagónov? Potom ich odvlečú k nám, tu ich vyložia a my si ich tu necháme?“ povedal maďarský premiér.

Dôvodom rozhodnutia EÚ o migrácii je podľa Orbána to, že americký finančník George Soros odovzdal vedenie svojho impéria synovi, ktorý diktuje ešte tvrdšie tempo ako on. Sorosovci sa podľa neho chystajú v lete podnecovať migrantov, ktorí sú na južnej hranici Maďarska čoraz agresívnejší.

Soros (92) prenecháva kontrolu nad svojím impériom s hodnotou 25 miliárd amerických dolárov svojmu mladšiemu synovi Alexandrovi Sorosovi (37), uviedol 12. júna na internete denník The Wall Street Journal.