EÚ prestane využívať služby Huawei a ZTE

„Komisia sa domnieva, že Huawei a ZTE predstavujú podstatne vyššie riziko ako iní dodávatelia (siete) 5G,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Podľa komisára pre vnútorný trh Thierryho Brettona si EÚ nemôže dovoliť závislosť od takýchto technológií, ktoré by sa „mohli stať zbraňou“ proti jej záujmom.

Bretton vyzval členské štáty EÚ a telekomunikačných operátorov, aby vylúčili zariadenia od spoločností Huawei a ZTE zo svojich mobilných sietí.

Podľa Brettona 24 členských štátov už nejakým spôsobom pristúpilo k tomu, aby ich vnútroštátne orgány mohli obmedziť pôsobenie takýchto spoločností, avšak iba desať štátov aj uskutočnilo konkrétne kroky.

„Je to príliš pomalé, predstavuje to veľké bezpečnostné riziko a ohrozuje to kolektívnu bezpečnosť Únie, pretože to vytvára veľkú závislosť EÚ a robí ju to výrazne zraniteľnou,“ upozornil Bretton.

Komisia pred troma rokmi sprísnila pravidlá pre používanie zariadení na prevádzku sietí piatej generácie, avšak nevydala vtedy žiaden konkrétny zákaz a ani nemenovala Huawei. Na vylúčenie čínskych spoločností vyzývali Európsku úniu v poslednom období aj Spojené štáty. Tie vlani zakázali dovoz a predaj komunikačných zariadení od firiem Huawei a ZTE. Podľa Washingtonu by zariadenia od Huawei mohli slúžiť na špionážne aktivity čínskych tajných služieb.

Firmu Huawei vylúčila zo svojho projektu budovania siete 5G aj Británia.