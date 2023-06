Ako správne prať plavky: Takto ich vyčistíte a určite nepoškodíte

Teplo, chlór a soľ spôsobujú postupné vyblednutie farieb a zníženie odolnosti materiál. Opaľovací krém a telové oleje zase zanechávajú na nich škvrny. Okrem toho sú syntetické tkaniny náchylné na množstvo ďalších problémov, vrátane žmolkovitosti a pretrvávajúceho zápachu.

Plavky môže však zničiť aj nesprávne pranie. Ako ich teda udržať v čistote a zároveň sa vyhnúť ich roztiahnutiu, vyblednutiu či inému poškodeniu?

Plavky sú elastické a vyrobené z materiálov, ktoré sa v bežnom oblečení často nenachádzajú. Nemôžete ich teda len tak prať ako bežné materiály. Musíte dbať na zvýšenú opatrnosť, aby ste ich príliš nenatiahli alebo nevyprali spôsobom, ktorý by ovplyvnil ich elasticitu.

Ako prať plavky

Najdôležitejšou súčasťou prania plaviek je použitie studenej vody, nikdy nie horúcej, pretože teplá voda môže plavky natiahnuť a predĺžiť gumové mikrovlákna v plavkách. Perte s jemným čistiacim prostriedkom na šetrnom pracom cykle. To by malo stačiť na to, aby sa piesok alebo chlór dostal von bez vyblednutia alebo roztiahnutia materiálu.

Po každom nosení a medzi praniami môžete plavky jednoducho vypláchať v studenej vode z vodovodu a tak odstrániť opaľovací krém, špinu, pot a chlór.

Kľúčové je aj sušenie. Určite pri plavkách nepoužívajte sušičku, pretože vysoké teplo by mohlo narušiť polymérne reťazce špeciálnych materiálov. Namiesto toho plavky zaveste alebo položte naplocho a nechajte ich odkvapkať. Dôležité je odolať pokušeniu najskôr ich vyžmýkať. Môžete tak totiž neúmyselne poškodiť ich tvar.

Ako vyčistiť škvrny na plavkách

Polyméry v tkaninách plaviek majú zlý zvyk zadržiavať škvrny na báze oleja. Ak na materiál rozlejete čokoľvek na báze oleja, napríklad opaľovací krém, priľne to k nemu. Našťastie, väčšina škvŕn sa dá odstrániť rovnakým jemným čistiacim prostriedkom, ktorý používate na pravidelné pranie plaviek.

Ak si na plavkách všimnete nejaké mastné škvrny, vopred miesta ošetrite tekutým pracím prostriedkom a vyperte vlažnou vodou.

Ak žijete v oblasti s tvrdou vodou, možno ste si tiež všimli žlté alebo hnedé škvrny, ktoré sa objavujú na plavkách po praní. Je to preto, že bežná zložka opaľovacích krémov avobenzón reaguje so železom v tvrdej vode a vytvára hrdzu. Najlepším riešením je zabrániť týmto škvrnám skôr, ako sa objavia. Preto si vyberajte opaľovací krém, ktorý neobsahuje avobenzón.