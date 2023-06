Ako stiahnuť prsteň z opuchnutého prsta: Toto určite nerobte, len to zhoršíte

Odstránenie zaseknutého prsteňa z opuchnutého prsta je ťažšie s rastúcou panikou, preto základným krokom je upokojiť sa. Najčastejším dôvodom, prečo sa v horúčave prsteň zasekne na prste, je v prvom rade to, že prsteň je príliš malý. Je normálne, že prsty mierne menia veľkosť, mali by ste však vedieť otáčať prsteň okolo prsta a nemať pritom okolo neho vytlačenú kožu.

Ak to tak nie je, mali by ste zvážiť zväčšenie prsteňov. Medzitým by ste ich však určite nemali nosiť v horúčavách, pretože je vysoko pravdepodobné, že sa zasekne.

Zmenšenie opuchu

Prvým krokom je ochladenie pokožky, aby sa čo najviac znížil opuch. Vložte opuchnutý prst do misky s ľadovou vodou na pár minút. V prste sa zúžia krvné cievy tak, ako keď si priložíte ľadový obklad na zranenie a opuch opadne.

Zmenšiť opuch pomôže, ak budete držať ruky zdvihnuté vo vzduchu 10 minút. To podporuje odtok tekutiny z oblasti.

Namazanie pokožky

Pred zosúvaním prsteňa z prsta je nevyhnutné namazať pokožku pod ním a okolo neho. Môžete na to použiť saponát, šampón, kondicionér, olej, maslo, vazelínu alebo telové mlieko.

„Čokoľvek urobíte, hlavne neťahajte prsteň, pretože to spôsobí len ďalší opuch,” povedal pre portál Express odborník na prstene Neil Dutta.

Omotanie prstu

Ďalším spôsobom, ako si pomôcť, je omotanie prstu, aby sa zoštíhlil. Dá sa to urobiť pomocou dentálnej nite, stuhy, fólie alebo gumičky. Odborník na šperky odporučil potiahnuť jeden koniec materiálu pod prsteňom smerom k dlani, pričom musí byť dostatočne dlhý na uchopenie. Potom pevne omotajte zvyšok okolo prsta, počnúc prsteňom a smerom nadol ku špičke. To stlačí prst a prsteň sa uvoľní. Uchopte koniec, ktorý vyčnieva v spodnej časti prsteňa, a pomaly ho rozmotajte, prsteň by sa pri tom mal posúvať.

Ak domáce metódy zlyhajú, pomôcť vám môže klenotník, ktorý dokáže rozrezať prsteň podľa toho, z akého materiálu je vyrobený. V prípade, že je prst po zaseknutí veľmi bolestivý alebo znecitlivený, neváhajte s návštevou lekára. Ak sa nezakročí včas, hrozí trvalé poškodenie či strata prstu.