Predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 ostáva Jozef Viskupič

Združenie bude mať po novom troch podpredsedov, ktorými sú predsedovia Trenčianskeho, Banskobystrického a Prešovského samosprávneho kraja Jaroslav Baška, Ondrej Lunter a Milan Majerský. Zvolili ich na štvrtkovom zasadaní SK8 pri obci Bara v okrese Trebišov.

„Myslím, že SK8 za ostatné päťročné obdobie môže hovoriť o často úspešných rokovaniach, keďže sme sa stali rešpektovaným a dôveryhodným partnerom pre partnerské organizácie a takisto z môjho pohľadu veľmi účinným partnerom vlády alebo jednotlivých ministerstiev,“ uviedol Viskupič pre novinárov. „Nenosíme rovnaké politické tričká, nie sme ani z rovnakých politických siločiar, ale myslím si, že dokážeme pre potreby obyvateľov našich krajov ťahať za jeden povraz a možno tento symbolický obraz odkazujeme aj na tú vyššiu úroveň vlády,“ dodal.

K témam stretnutia patrili aj požiadavky krajov smerom k novej úradníckej vláde vo forme uzavretia spoločného memoranda. Ide podľa Viskupiča o osem bodov zahŕňajúcich najmä odpustenie „covidových“ pôžičiek, odpustenie vládnych pôžičiek na opravu ciest II. a II. triedy a skoré naplnenie kompenzácií nárastu cien energií pre kraje, mestá a obce z balíka 54 miliónov eur.

Predseda zároveň potvrdil ambíciu SK8 stať sa členom tripartity a spolupracovať pritom so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Témou boli aj problémy v sociálnych službách, vzhľadom na to, že plán obnovy nereflektuje na existujúci stav budov zariadení sociálnych služieb a problémom sú aj kapacity týchto zariadení. Predsedovia krajov na stretnutí taktiež podpísali so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní odborných energetických kapacít v regiónoch.