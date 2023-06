SNS: Premiér Ódor by mal vrátiť svoje poverenie

Premiér by mal podľa nej vrátiť svoje poverenie. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu strany Zuzana Škopcová.

„Ódor po dnešnom dni nemá žiaden mandát na to, aby riadil vládu a jednotliví ministri nemajú žiadne právo reprezentovať rezorty,“ uviedla SNS v stanovisku. Predseda vlády by sa mal podľa nej vrátiť do Národnej banky Slovenska (NBS) a začať tam bojovať proti vysokým hypotékam.

SNS podotkla, že Ódor nie je pripravený na riadenie štátu. „Svoju neschopnosť ukázal i vo vedení NBS, keď tu jednotlivé komerčné banky dosahujú historické zisky a neriešia hypotéky mladých ľudí,“ skonštatovala.

Za to, že Ódorova vláda nezískala dôveru v parlamente, je podľa SNS zodpovedná prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Mala by hľadať osobu, ktorá takúto dôveru získa,“ uviedla strana. Zároveň skritizovala vyjadrenie Čaputovej, že odmietnutie väčšiny poslancov vysloviť dôveru vláde odborníkov je nezrelým postojom.