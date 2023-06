Video: Muž celé roky pravidelne nosil slúchadlá. Strihanie vlasov odhalilo závažné následky

Hráč online hier známy pod prezývkou Curtoss sa v jednom z posledných živých prenosov podelil s divákmi o moment, keď si pred kamerou nakrátko ostrihal vlasy. Výťažok z videa chcel následne darovať na charitatívne účely.

Curtoss si počas toho, ako si prechádzal strojčekom po temene hlavy, náhle na lebke objavil výraznú preliačinu, ktorá kopírovala tvar slúchadiel. Tie ako hráč počítačových hier nosí niekoľko hodín denne.

Streamer finds a headphone indent on his head while shaving for charity pic.twitter.com/3RiIlnjYeX

Od zverejnenia streamerovho videa sa na internete objavilo niekoľko ďalších, v ktorých hráči opisujú vlastné skúsenosti s deformáciou lebky pri hraní počítačových hier. Jeden muž dokonca priznal, že sa s takýmto následkom stretol po nosení slúchadiel po dobu 14 hodín denne.

my most viewed tweet ever



and it's about nick and tim's dents https://t.co/sr6O16pMaB