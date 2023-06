Väčšinu úloh sa nám podarilo splniť, zhodnotil Pavel 100 dní vo funkcii

Za najväčší úspech považuje naštartovanie smeru, ktorým by sa chcel uberať v nasledujúcich piatich rokoch. Uviedol to vo štvrtok na bilančnej tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Je to smer k splneniu celkovej vízie môjho prezidentstva,“ povedal Pavel s tým, že táto vízia stojí na dvoch pilieroch. Jedným je upevnenie pozície ČR v spoločenstve demokratických krajín s jasnou prozápadnou orientáciou a druhým celková zmena nálady v spoločnosti.

Zopakoval svoje slová z inaugurácie, že radšej chcel byť kritizovaný za prílišnú aktivitu než za nečinnosť. „Chcel som ukázať, že to so zodpovedným výkonom úradu myslím úplne vážne a že som sa neprišiel len zatvoriť na Pražský hrad,“ vyhlásil.

Zmienil aj svoju manželku. Verejnosť má od nej podľa neho veľké očakávania, hoci jej rola nie je v ČR legislatívne ani administratívne ukotvená. Podľa Pavla svoju rolu vníma ako neoddeliteľnú súčasť prezidentského úradu so zameraním najmä na sociálnu oblasť.

Úspech svojho pôsobenia v prezidentskom úrade by chcel vidieť v tom, že Česko bude opäť sebavedomou krajinou s odhodlaním meniť veci k lepšiemu. „Vysvedčenie mi potom určite vystavíte sami,“ dodal.

Na otázku, čo by chcel v budúcnosti zlepšiť, uviedol lepšiu komunikáciu o súčasných problémoch smerom k ľuďom. Vidí to však ako úlohu pre všetkých politikov. „Sú to zložité problémy. Ak sa ľuďom zrozumiteľne nevysvetľujú, dochádza k dezinterpretácii, zavádzajúcim dezinformáciám, ktoré vyvolávajú negatívne emócie,“ vysvetlil prezident. Pri vhodne zvolenej komunikácii sa tomu dá podľa neho predísť.

Pavel si po nástupe do úradu stanovil na prvých 100 dní osem priorít. Sľúbil napríklad transparentnú a pravidelnú komunikáciu, zvyšovanie politickej kultúry, otváranie Pražského hradu verejnosti či odborné vedenie krajiny.

V oblasti komunikácie nastala v porovnaní s jeho predchodcom Milošom Zemanom výrazná zmena. Počas prvých 100 dní Pavel podľa svojej hovorkyne Markéty Řehákovej usporiadal 33 tlačových konferencií a od svojho zvolenia poskytol 60 rozhovorov. Je to podľa nej spojené s veľkým záujmom aj zo strany zahraničných médií. Ich počet však od inaugurácie znižujú, pretože nechcú, aby sa prezident stal komentátorom diania, vysvetlila Řeháková.

Podľa šéfky Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Jany Vohralíkovej sa darí plniť aj otváranie Pražského hradu verejnosti. Pripomenula odstránenie kontrol pred vstupom do hradu či usporiadanie rôznych podujatí. Ďalšie zmeny pripravujú. Chcú napríklad vytvoriť nové návštevnícke centrum, posilniť ponuku gastronómie aj kultúry a rozšíriť náučné programy. Hrad by mal byť podľa nich miestom, kde budú ľudia prirodzene tráviť svoj voľný čas.