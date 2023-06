Prieskum: Vyše polovice ľudí by si vybralo iný odbor štúdia, než vyštudovalo

Takmer 52 % respondentov v prieskume uviedlo, že ak by mohli zmeniť svoje rozhodnutie, vybrali by si iný odbor štúdia než ten, ktorý majú. Najväčšie zastúpenie je medzi ľuďmi vo veku 35 až 54 rokov. Naopak, najmenej ľudí, ktorí by rozhodnutie zmenili, je vo vekovej skupine 55 a viac rokov. Čo sa týka veľkosti miesta bydliska alebo dosiahnutého vzdelania, tam je zastúpenie jednotlivých skupín pomerne vyrovnané.

Z prieskumu tiež vyplýva, že viac ako tretina opýtaných by si dnes vybrala iný odbor štúdia z dôvodu, že ich viac nezaujíma ten, ktorý vyštudovala. Urobilo by tak viac mužov ako žien. Môže to mať súvis aj s tým, že ženy častejšie zostávajú aj na tých pracovných pozíciách, ktoré ich úplne nenapĺňajú. Keďže ešte stále nemajú zaistené rovnocenné zaobchádzanie na trhu práce, niekedy si nemôžu vyberať a musia zostať aj v tejto práci.

Pre stratu záujmu by si iný odbor vybralo takmer 42 % respondentov vo vekovej skupine 15 až 34 rokov. Mladšie ročníky túžia viac po kariérnom postupe či získavaní nových skúseností, preto častejšie striedajú svoju prácu. Ide o novodobý trend s názvom job hopping, teda preskakovanie z jedného zamestnania do druhého. Ak sa im na jednom mieste nepáči, nemajú problém vystriedať ho za iné.

Čo sa týka bydliska, najviac respondentov, ktorých viac nezaujíma odbor, ktorý vyštudovali, pochádza zo stredného Slovenska a z malého či stredného mesta. Ich zastúpenie je na úrovni takmer 40 %.

Druhým najčastejším dôvodom, prečo by si opýtaní Slováci vybrali iný odbor štúdia, sú nízke platy v odbore, v ktorom pracujú. Problém s tým má takmer 38 % žien. Najviac ich je vo vekovej kategórii 55 a viac rokov.

Až 32,6 % účastníkov výskumu uviedlo, že odbor ich štúdia nemá vplyv na prácu, ktorú vykonávajú, preto by uvítali možnosť zmeniť svoje rozhodnutie pri výbere štúdia. Z prieskumu portálu Kariéra.sk rovnako vyplynulo, že až 37 % Slovákov pracuje v inom odbore než v tom, ktorý vyštudovalo. Problém s tým majú hlavne muži a respondenti vo vekovej kategórii 35 až 54 rokov. Takmer polovica z nich pritom pochádza z veľkého mesta a väčšie zastúpenie majú obyvatelia západného Slovenska.

Medzi ďalšie dôvody na zmenu odboru štúdia patria nedostatočné uplatnenie v odbore na základe lokality, v ktorej respondenti žijú (22,5 %), málo pracovných príležitostí vo vyštudovanom odbore (19,1 %) a nezaujímavý odbor vzhľadom na aktuálnu situáciu (16,3 %).

Prieskum realizovala spoločnosť ResSolution Group v marci 2023 na reprezentatívnej vzorke 512 respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov.