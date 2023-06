Nemecko poskytne v roku 2024 vyše miliardu ako pomoc preživším holokaustu

Čiastka bude vyplatená celosvetovo na budúci rok, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AP.

Odškodnenie bolo dohodnuté s nemeckým ministerstvom financií a zahŕňa 888,9 milióna USD na zabezpečenie domácej starostlivosti a podporných služieb pre slabých a zraniteľných ľudí.

Podľa Konferencie o židovských hmotných nárokoch voči Nemecku so sídlom v New Yorku, nazývanej aj Konferencia o nárokoch (Claims Conference), sa zároveň podarilo zvýšiť symbolické platby v rámci doplnkového programu Fondu pre pomoc v núdzi o 175 miliónov dolárov. Celosvetovo sa to týka viac ako 128.000 osôb.

„Každým rokom sú tieto rokovania čoraz kritickejšie, pretože starne posledná generácia ľudí, ktorí prežili holokaust a ich potreby sa zvyšujú,“ povedal výkonný viceprezident Konferencie o nárokoch Greg Schneider.

Doplnková platba z Fondu pre pomoc v núdzi bola pôvodne vyrokovaná ako jednorazová platba počas covidových lockdownov, ale nakoniec vyústila do troch doplnkových platieb.

Tento rok Nemecko opäť súhlasilo s predĺžením platby v núdzi do roku 2027. Pôvodne sa mala skončiť v decembri 2023.

Suma pre každý z ďalších rokov bola stanovená na približne 1370 USD (asi 1267 eur) na osobu na rok 2024, 1425 USD (1318 eur) na rok 2025, 1480 USD (1369 eur) na rok 2026 a 1534 USD (1419 eur) na rok 2027.

Zväčša sú určené pre ruských židov, ktorí nemajú nárok na dôchodkové programy, uviedla Konferencia o nárokoch. Počas vojny nežili v getách alebo táboroch, ale ako deti utiekli pred Einsatzgruppen. Tieto nacistické mobilné jednotky vyvražďovali celé židovské komunity a svoje obete pochovávali v masových hroboch. Zabili tak viac ako milión židov.