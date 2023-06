Ak vás trápia migrény, tak máte vyššie riziko aj na tento život ohrozujúci stav

K život ohrozujúcej mŕtvici dochádza vtedy, keď je zablokovaný prívod krvi do mozgu. Obvykle to spôsobuje krvná zrazenina alebo prasknutá cievka v mozgu. Existuje viacero rizikových faktorov pre mozgovú príhodu vrátane vysokého krvného tlaku a vysokého cholesterolu. Vedci sa však domnievajú, že by mohlo existovať ďalšie potenciálne riziko.

Týmto problémom sa zaoberal tím vedcov z Dánska. Zistili, že pacienti s migrénou majú vyššiu pravdepodobnosť, že dostanú mŕtvicu pred dosiahnutím veku 60 rokov.

Podľa štúdie publikovanej v PLOS Medicine majú ľudia trpiaci migrénou zvýšené riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody. Ide o najbežnejšiu formu mozgovej príhody spôsobenej krvnou zrazeninou. Ženy navyše môžu niesť aj riziko srdcového infarktu a hemoragickej mŕtvice, teda mŕtvice spôsobenej prasknutím cievy.

Podľa vedúcej štúdie, doktorky Cecilie Hvitfeldt Fuglsangovej z Aarhuskej univerzity predchádzajúce štúdie naznačovali, že zvýšené riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody postihuje väčšinou mladé ženy. „Nebolo jasné, či ženy s migrénou nesú aj vyššie riziko srdcového infarktu a hemoragickej mŕtvice v porovnaní s mužmi, čo bolo cieľom nového výskumu,” vysvetlila.

Tím vykonal celoštátnu štúdiu dánskych zdravotných záznamov zozbieraných v rokoch 1996 až 2018 od ľudí vo veku 18 až 60 rokov. Identifikovali mužov a ženy s migrénou na základe ich záznamov o liekoch na predpis. Následne porovnali ich riziko srdcového infarktu, ischemickej a hemoragickej mozgovej príhody pred 60. rokom života s ľuďmi, ktorí migrénou netrpeli.

Na rozdiel od skorších zistení analýza ukázala, že muži aj ženy s migrénou mali podobne zvýšené riziko ischemickej cievnej mozgovej príhody. Vo výsledku však ženy s migrénou môžu niesť aj mierne vyššie riziko srdcového infarktu a hemoragickej mŕtvice v porovnaní s mužmi s migrénou a tiež bežnou populáciou. Celkovo výsledky naznačujú, že ženy sú viac ovplyvnené migrénou najmä preto, že tento stav je diagnostikovaný prevažne u žien.

Štúdia však mala obmedzenia. Vedci poukazujú na to, že keďže na identifikáciu pacientov s migrénou používali záznamy o liekoch na predpis, mohli vynechať neliečených ľudí. To mohlo mať za následok podcenenie vplyvu migrény na tieto zdravotné problémy. Preto je nevyhnutné identifikovať ľudí so zvýšeným rizikom, aby sa umožnila cielená preventívna liečba.