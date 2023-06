Mama zázračne prežila úder bleskom: Dnes viem, kedy príde búrka

Kimberly Kroneová z mesta Forney v americkom štáte Texas v roku 2009 prežila život ohrozujúci zásah bleskom. Matka šiestich detí jedného júnového dňa umývala riad, keď sa nad mesto zniesla ničivá búrka.

Forneyské radary počas búrky zaznamenali neuveriteľných 1200 bleskov za päť minút. Kroneová si však obzvlášť zapamätala dva, ktoré sprevádzali mohutné hromy.

Tretí blesk napokon zasiahol do domu Kroneovcov, v ktorom sa v tom čase nachádzali aj deti. Blesk udrel do strechy a následne sa preniesol cez svetlo na strope až k panvici, ktorú Kimberly držala v rukách. Američanku potom zasiahol priamo do hrudníka.

„Takto som ju zodvihla a posunula, a ešte predtým, ako som ju stihla uchopiť druhou rukou, do kuchyne cez zhasnuté svetlo prenikol blesk,“ uviedla Kroneová v rozhovore. „Pamätám si tú bolesť, pamätám si aj smrad spáleniny – cítila som, ako horím, a priala som si len to, aby to čím skôr skončilo.“

Do domu plného detí udrel aj ďalší blesk

Matka sa vyhla fatálnym následkom vďaka 9-ročnému synovi Tristanovi, ktorý po zásahu rýchlo privolal záchranárov. Do telefónu vtedy uviedol, že „blesk prenikol cez strop“, a že mama „je veľmi poranená“.

Na celej udalosti je šokujúce aj to, že po prvotnom zásahu do domu vrazil ešte jeden blesk, ktorý poškodil počítač v susednej miestnosti.

Bezpečnostným zložkám trvalo 16 minút, kým dorazili na miesto udalosti. Záchranári previezli zranenú Kimberly do najbližšej nemocnice, kde sa zotavovala po dobu troch dní.

Kroneová pri zásahu bleskom utrpela záchvat a zlyhanie nervovej sústavy. Zo zranení sa jej však napokon podarilo celkom zotaviť.

V rozhovore pre ABC News Kimberly o dva roky neskôr priblížila, že hrozivá udalosť jej zanechala zaujímavú schopnosť – údajne dnes dokáže vycítiť, kedy príde búrka.

„Stále mám bolesti. Pri príchode búrky mi zoviera celú hruď, čím je bližšie, tým viac,“ uviedla Kroneová. „Bleskov sa ešte stále bojím. Som z nich nervózna.“

Okrem strachu z bleskov má Američanka problémy s občasnými návalmi nevoľnosti a tepla. Výboj jej okrem toho oslabil ľavú časť tela.