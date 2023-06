Pavel: Čína neskrýva, že jej záujmom je zmeniť svetový poriadok

Jej dlhodobý strategický záujem a hodnoty nie sú podľa neho kompatibilné s hodnotami demokratických krajín. Izolovať ju by však nebolo riešenie. Uviedol to v stredu na Summite európskych hodnôt, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Pavel menoval Rusko a Čínu ako príklady vonkajších hrozieb pre Česko. Čína sa však podľa neho správa odlišne ako Rusko. „Rusko ukazuje najmä vojenskú silu a verí, že je to jediný nástroj, na ktorom záleží,“ povedal Pavel. Čína na rozdiel od toho investuje do vzdelania, vývoja, vedy, technológií a moci ekonomiky a peňazí, zdôraznil.

„Nie je to o izolovaní Číny a neobchodovaní s ňou, ale musíme to robiť tak, ako to ona robí s nami. Nevytvárajme závislosti, obchodujme, keď to má výhody pre obe strany, ale majme na pamäti, že dlhodobý strategický záujem Číny a ich hodnoty nie sú kompatibilné s našimi,“ povedal český prezident.

Vyzval tiež na jednotný postoj demokratických krajín k Číne a aj k Taiwanu. Svet by mal podľa neho plne podporovať jeho zaslúženú demokraciu.

Prezident tiež hovoril o ruskej agresii na Ukrajine. Pripomenul, že Európa čelí najväčšiemu vojnovému konfliktu od druhej svetovej vojny a Ukrajinu je nutné podporovať aj naďalej. Mala by tiež podľa neho dostať záruky o budúcom členstve v EÚ a NATO. „Pevne verím, že politický odkaz Ukrajine by mal byť určite v zmysle jej budúceho členstva ako v NATO, tak aj v EÚ,“ vyhlásil Pavel.

Na ceste za úplným členstvom v týchto organizáciách sú mnohé výzvy a problémy, Ukrajina by napriek tomu podľa Pavla mala dostať signál, že ju v NATO aj EÚ chcú. „Ak chceme, aby táto časť Európy bola stabilnejšia, mali by sme urobiť čo najviac, aby nám bola tak blízko, ako je to možné,“ dodal.

Summit Európskych hodnôt je medzinárodné podujatie, ktoré sa zameriava na súčasné bezpečnostné výzvy, ktorým svet čelí. Tento rok sa koná pod záštitou českého prezidenta. Cieľom summitu je podľa organizátorov diskutovať o účinných postupoch proti ruskému a čínskemu škodlivému vplyvu.