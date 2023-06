Pre schvaľovanie kontroverzného zákona obmedzia vstup do maďarského parlamentu

Vstúpiť budú môcť iba zamestnanci a poslanci. Upozornil na to v utorok server hvg.hu, podľa ktorého na piatkovom mimoriadnom rokovaní zákonodarného zboru sa má na žiadosť vlády schvaľovať séria kontroverzných návrhov vrátane zákona o právnom postavení učiteľov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Voči pripravovanému zákonu, ktorý sa týka pedagógov, sa v Maďarsku zdvihla vlna protestov a už mesiace sa konajú demonštrácie, píše server a poznamenáva, že aj v piatok bude pred parlamentom na Kossuthovom námestí protestné zhromaždenie.

V piatok v zmysle obežníka vydaného kanceláriou parlamentu nebudú do budovy zákonodarného zboru vpustení turisti, hostia parlamentných politických strán a dočasne na ten deň pozastavia aj platnosť predtým vydaných povolení na vstup, čo podľa hvg.hu môže znamenať aj to, že sa do parlamentu nedostanú ani novinári.

Voči opatreniu sa ozvali viacerí opoziční poslanci. Poslanec Demokratickej koalície (DK) zverejnil parlamentný obežník na Facebooku, ku ktorému poznamenal: „Čoho sa boja? Fidesz v deň rozpravy o zákone zablokoval vstupy do parlamentu. Domnievam sa, že aj toto je súčasťou spoločenského dialógu...“ dodal sarkasticky.

Zvolanie mimoriadnej schôdze Národného zhromaždenia na piatok iniciovala vláda v pondelok. Do jej programu vicepremiér Zsolt Semjén navrhol zaradiť päť legislatívnych návrhov vrátane ostro kritizovaného zákona o kariérnom postupe učiteľov.

Semjén iniciatívu odôvodnil tým, že uskutočnenie mimoriadnej schôdze je nevyhnutné v záujme urýchleného prijatia týchto návrhov.

Návrh zákona o kariérnom postupe vytvorí podľa ministerstva vnútra, pod ktorý verejné vzdelávanie patrí a ktoré je predkladateľom návrhu, základ pre spoločenské a odborné ocenenie učiteľov a ďalšie výrazné zvyšovanie platov. V prípade schválenia zákona učitelia prejdú z terajšieho štatútu štátnych zamestnancov do štatútu pracovníkov vo verejnom školstve. Okrem iného sa zákonom mení počet odpracovaných hodín a určí sa aj platový systém, ktorý sa bude odvíjať od výkonu.

Učitelia od vlaňajšieho januára protestovali proti situácii vo verejnom školstve v Maďarsku a na ostatných demonštráciách požadovali aj stiahnutie kontroverzného zákona, ktorý podľa nich obmedzuje slobodu prejavu a pracovné práva maďarských pedagógov vrátane ich práva na štrajk.