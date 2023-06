Sen mnohých sa pre túto rodinu zmenil na utrpenie: Takto sa žije v dome Harryho Pottera

Fanúšikovia z celého sveta sa priam hrnú na toto miesto, len aby videli dom a ulicu, na ktorej žil Harry Potter. Skutočnú slepú ulicu v Bracknelli v grófstve Berkshire si totiž vybrali ako domov Dursleyovcov v hollywoodskej adaptácii obľúbených kníh J. K. Rowlingovej v roku 2001. Rezidencia slúžila ako domov, kde Harry žil so svojou tetou Petuniou, strýkom Vernonom a bratrancom Dudleym.

Number 4 Privet Drive is a real house in Bracknell, England. It was designated a "new town" in 1949, when population relocation and growth required new housing stock, and was thus filled with mini-suburbs over subsequent decades.



