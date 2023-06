Pátranie sa skončilo nešťastne: Turista neprežil pád do Bielovodskej doliny

Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že nezvestnosť muža nahlásil ešte v pondelok (12. 6.) v noci jeho brat na tiesňovej linke.

V daný deň sa mal turista pohybovať v Batizovskej doline a chcel vystúpiť na hrebeň. „Záchranári požiadali o súčinnosť posádku Letky Ministerstva vnútra SR, ktorá vzala záchranárov HZS na palubu vrtuľníka a smerovali do doliny a vytypovaných hrebeňových úsekov. Zo vzduchu sa podarilo lokalizovať nezvestného v Gerlachovských spádoch padajúcich do Bielovodskej doliny,“ uvádza HZS. Pri páde niekoľko stoviek metrov však Poliak utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Záchranári následne telo nebohého letecky transportovali do Ždiaru, kde ho odovzdali príslušníkom Polície SR a pohrebnej službe.