Sme rodina sa pri hlasovaní zdrží. Toto im chýba v PVV

Dôvodom je, že v návrhu predloženom do Národnej rady (NR) SR nevidia konkrétne opatrenia na pomoc ľuďom s vysokými cenami. V rámci rozpravy k návrhu to uviedol poslanec a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak.

Upozornil, že v rámci PVV našiel len dve nie úplne konkrétne zmienky o inflácii. „Našiel som jedinú vec, ktorá sa týka pomoci domácnostiam s vysokými cenami energií, a to váš záväzok, že to vláda prehodnotí a chce inak prerozdeliť ťarchu vysokých cien energií medzi firmy, domácností a štát. A to je problém,“ zdôraznil bývalý minister práce.

V tomto a asi ani v budúcom roku nebude podľa neho väčšina slovenských domácností schopná znášať náklady, ktoré sú spojené s rastom cien energií. „Prehodnotenie znamená, že chcete túto pomoc skrátiť. Toto nie je pre nás prijateľná cesta, určite nie v tomto roku. Toto podporiť nemôžeme,“ vyhlásil Krajniak.

Na druhej strane, Sme rodina podľa neho nebude pristupovať k vláde podľa princípu čím horšie, tým lepšie. „Akýkoľvek vecný návrh, o ktorom budeme presvedčení, že môže pomôcť ľuďom podporíme a aj povieme prečo. Rovnako ak budeme niečo považovať za zlý návrh, tak to nepodporíme a vecne povieme prečo,“ priblížil. Dodal, že jednotliví ministri s poslaneckým klubom komunikujú.

Ocenil, že ministerke práce sa podarilo presadiť do programu zámer podpory poskytovateľov sociálnych služieb mimoriadnym zvýšením finančného príspevku, či podporu úpravy dávky v hmotnej núdzi, životného bývania a príspevku na bývanie.

Ódor v reakcii upozornil, že vláda v tejto chvíli nevie povedať, ako vyzerá rozpočet na tento rok. Ešte na aktuálnej schôdzi NR SR môžu byť schválené opatrenia za 2,2 miliardy eur. „Preto nie je možné v tejto fáze povedať presne, akou sumou môžeme podporiť najzraniteľnejšie skupiny. Veľmi ťažko sa robí PVV s konkrétnymi parametrami, keď stojíte na vode a neviete, odkiaľ štartujete,“ dodal premiér.