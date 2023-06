Pavel prvýkrát vystúpil pred poslancami, chýba mu tolerancia koalície a opozície

Pred poslancami vystúpil s prejavom, v ktorom vyhlásil, že chce byť nestraníckym prezidentom pre všetkých občanov. Chce tlmiť konflikty, hľadať konsenzus a viesť otvorený dialóg s opozíciou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Som rád, že môžem prvých sto dní vo funkcii zavŕšiť vystúpením pred poslancami,“ povedal v pléne snemovne prezident. Apeloval na politikov, aby mysleli aj na tých ľudí, ktorí sú presvedčení, že ich nikto v parlamente nezastupuje. Rovnako chce pôsobiť aj on. „Chcem byť prezidentom všetkých občanov, aj tých, ktorí ma nevolili a sú možno voličmi niektorých z vašich strán... Budem tlmiť konflikty a namiesto nich viesť dialóg,“ dodal.

Niekedy ho podľa jeho slov prekvapuje urputnosť politických bojov v snemovni, kde mu chýba väčšia tolerancia a načúvanie medzi koalíciou a opozíciou. Obštrukcie, ktoré opozícia často používa, považuje síce za ich legitímny nástroj, nemali by však viesť k úplnej paralýze snemovne. To podľa neho môže vyústiť aj do straty dôvery občanov v túto inštitúciu.

Súhlasí si tým aj predsedníčka PSP ČR Markéta Pekarová Adamová. „Obštrukcie nemôžu prerásť do deštrukcie, ako sa to stalo v tomto volebnom období. Som rada, že to pán prezident vníma rovnako a pevne verím, že jeho slová pomôžu ku konštruktívnemu konaniu opozície,“ komentovala jeho slová Pekarová Adamová. Zároveň oznámila, že sa s Pavlom rozhodli vydražiť pero, ktorým podpísal inauguračný sľub. Výťažok darujú neziskovej organizácii.

Prezident sa chce zúčastňovať aj na ďalších rokovaniach snemovne. Príde vtedy, keď sa bude rokovať o kľúčovom zákone alebo keď k danému zákonu bude mať podľa svojich slov „čo povedať“.

Pavel si kladie za cieľ prispievať k zlepšeniu politickej kultúry v Česku. „Som pripravený vo svojej role pomáhať k hľadaniu politického konsenzu s cieľom dosahovať čo najefektívnejšie riešenia problémov našich občanov,“ uviedol ešte pred návštevou snemovne.

Prvou ústavnou inštitúciou, ktorú Pavel vo funkcii navštívil, bol Senát. S prejavom tam vystúpil tri týždne po svojej inaugurácii začiatkom marca. Zdôraznil v ňom, že chce napraviť vzťahy úradu prezidenta s hornou komorou parlamentu, s ktorou bol jeho predchodca Miloš Zeman v dlhoročnom spore a nenavštívil ju deväť rokov.