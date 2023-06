Premiér predstavil poslancom vládny program, požiadal ich o dôveru

V pléne parlamentu vyzdvihol základné ciele programu a priority vlády. Požiadal poslancov o vyslovenie dôvery jeho kabinetu odborníkov.

„Som presvedčený, že tento program vie to preklenovacie obdobie medzi dvoma vládami zaplniť zmysluplne a vie to zaplniť aj kvalitnou a odbornou diskusiou, kvalitnými rozhodnutiami. Samozrejme, dôležité bude aj to, do akej miery vieme dialóg nastaviť do budúcnosti v prospech Slovenska,“ uviedol premiér.

Pri predstavovaní programu svojho kabinetu Ódor skonštatoval, že Slovensko sa nachádza na križovatke a nie je pripravené na moderné výzvy 21. storočia. „Je v záujme nás všetkých urobiť maximum pre modernizáciu krajiny a byť pripravený včas a schopne reagovať na výzvy, ktoré nás neminú,“ uviedol.

Deklaroval tiež, že jeho vláda má ambíciu priniesť pokoj aj kultivovanú politickú diskusiu. Vyzdvihol základné ciele vládneho programu, krátkodobé i niektoré výzvy dobudúcna. Aktuálne podľa jeho slov treba zabezpečiť riadny chod štátu, prípravu a implementáciu opatrení na pomoc obyvateľom s infláciou, ale aj riešiť štátne financie. „Vieme, že nemáme mandát ani čas reformy v celej šírke uskutočniť. To, čo môžeme urobiť, je upozorniť na tieto veci a pripraviť konkrétne kroky pre ďalšiu vládu,“ doplnil.

Kabinet odborníkov vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 15. mája. Podľa Ústavy SR musí každá nová vláda prísť do 30 dní od menovania do NR SR, predložiť svoj program a požiadať o dôveru. Vláda svoj program prijala v pondelok (12. 6.).