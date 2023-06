Nacisti protestovali pred zábavným parkom Disney World na Floride

Videozáznam zverejnený na sociálnych sieťach zachytáva demonštrantov, ako pred zábavným parkom mávajú obrovskými vlajkami so svastikami. Spolu s fotografiou guvernéra Rona DeSantisa a nápisom DeSantis urob v roku 2024 Ameriku Floridou mu vyjadrovali podporu pre republikánsku nomináciu v prezidentských voľbách. Akákoľvek spojitosť DeSantisa s protestom nebola potvrdená.

Úrad šerifa v Orange County uviedol, že pred zábavným parkom sa v sobotu zhromaždilo asi 15 osôb. Protest rozpustil približne po dvoch hodinách a nikto nebol zatknutý.

Nazis outside of Walt Disney World right now — absolutely disgusting. pic.twitter.com/WeXtRi3OSL