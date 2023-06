Tento rok vyjde posledná nahrávka The Beatles, pri tvorbe pomáhala umelá inteligencia

Uviedol to ex-beatle Paul McCartney v rozhovore, ktorý v utorok odvysielala stanica BBC Radio 4. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.

„Bola to demonahrávka od Johna (Lennona), na ktorej sme pracovali a práve sme to dokončili,“ povedal McCartney. Záznam pôvodne obsahoval iba spev s klavírnym sprievodom.

The Beatles - Lennon, McCartney, George Harrison a Ringo Starr - sa rozišli v roku 1970 a každý z nich pokračoval v sólovej kariére. Slávna skupina sa už nikdy nedala opäť dohromady. Lennona zastrelili v New Yorku v roku 1980 vo veku 40 rokov, Harrison zomrel na rakovinu pľúc v roku 2001 vo veku 58 rokov.

Hoci McCartney názov piesne neuviedol, podľa BBC Radio 4 ide o Lennonovu kompozíciu z roku 1978 s názvom „Now and Then“. Spolu s ďalšími sa nachádzala na MC-kazete, ktorú McCartneymu v roku 1994 darovala Lennonova vdova Yoko Ono.

Dve z týchto piesní - „Free as a Bird“ a „Real Love“ - boli zvukovo vyčistené a skompletizované zvyšnými členmi skupiny a hudobným producentom Jeffom Lynnom. Vydané boli v rokoch 1995 a 1996 ako single v rámci projektu „Anthology 1-3“.

O to isté sa pokúsili aj v prípade skladby „Now and Then“, ale nepodarilo sa im to pre šum v pozadí demonahrávky. McCartney už dávnejšie hovoril o tom, že chce túto pieseň dokončiť a AI mu na to teraz dala novú šancu.

Spolupracujúc s Petrom Jacksonom, režisérom dokumentárneho seriálu „The Beatles: Get Back“ (2021), sa za použitia AI podarilo oddeliť Lennonov hlas od zvuku klavíra. „Nahrávka sa dá potom zmixovať, ako sa to robí bežne. Takže vám to dáva určitú voľnosť,“ vysvetlil Sir Paul, ktorý o týždeň oslávi 81 rokov.

Podľa jeho slov je používanie tejto technológie v hudbe „trocha desivé, ale i vzrušujúce, pretože je to budúcnosť“. „Musíme však iba porozumieť tomu, kam to povedie,“ zakončil.