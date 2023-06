Tento tvar tela predznamenáva náchylnosť na zápaly a stukovatenie pečene. Nemáte ho aj vy?

Naše zdravie ovplyvňuje nielen to, ako sa oň staráme, ale tiež do ktorých partií sa nám ukladá tuk a aké množstvo ho so sebou nosíme.

Jedným z najrizikovejších telesných tvarov z hľadiska náchylnosti na vznik zápalov a stukovatenia pečene je jablko. Pre britský portál Express to uviedol odborník na zdravie brušnej dutiny a chirurg Igor Troickis.

K stukovateniu pečene prispievajú aj niektoré jedlá. Týmto sa treba vyhnúť

„S obezitou sa spája niekoľko ochorení, pričom nealkoholické stukovatenie pečene je jedným z nich,“ tvrdí Troickis, podľa ktorého hromadenie tuku v oblasti brucha súvisí so zápalom pečene.

Nealkoholické stukovatenie pečene je okrem trvalého poškodenia jedného z našich najdôležitejších orgánov nebezpečné aj kvôli tomu, že v počiatkoch sa neprejavuje citeľnými príznakmi.

„V prípade, že vám ochorenie diagnostikujú, budete tomu musieť prispôsobiť životný štýl, aby nedošlo k ďalšiemu progresu,“ vysvetľuje Troickis. „Zápal po čase zjazví orgán a vedie k rozvoju ochorenia, čo má za následok trvalé poškodenie a nesprávne fungovanie orgánu.“

Stukovatenie pečene môže v najhoršom prípade viesť až k cirhóze, ktorá je nezvratná.

V najhoršom prípade hrozí operácia

Aby ste sa takýmto následkom vyhli, lekár môže odporučiť zmenu stravy na schudnutie a viac pohybu.

„Je dôležité pripomenúť, že k zdravému chudnutiu dochádza len pomocou prispôsobenia stravy aj potrebám jednotlivca,“ pokračuje lekár. „Niektorí to dokážu bez pomoci, iným zas pomôže lekársky zásah. Rozhovor s lekárom predtým, ako sa do toho pustíte, je preto kľúčový.“

U ľudí s BMI vyšším ako 30 podľa Troickisa prichádza do úvahy chirurgická bandáž žalúdka, pri ktorej vám zmenšia jeho obsah, alebo bajpas žalúdka.

„Operácia je posledná možnosť, o ktorej sa uvažuje až v prípade, že pacient nedokázal schudnúť iným spôsobom,“ dodáva chirurg. „Je to skvelý prostriedok, ale nie 'magická pomôcka' a pacient je stále nútený zmeniť si životný štýl pre dosiahnutie sľubných výsledkov.“