Smer-SD stiahne návrh na mimoriadnu schôdzu, mala riešiť kampaň NATO

Smer-SD stiahne návrh na mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá sa mala konať v stredu (14. 6.). Oznámil to šéf strany Robert Fico s tým, že schôdza nemá zmysel, keďže NATO presunulo komunikačnú kampaň na obdobie po parlamentných voľbách.

Smer-SD kritizoval plánovanú kampaň, tvrdil, že chce zmeniť názory na vojenskú pomoc Ukrajine a bude cieliť na ľudí, ktorí sú voličmi Smeru-SD. Považoval to preto za zásah do volebnej kampane. Komunikačná kampaň NATO sa z leta presúva na október, Fica o tom podľa jeho slov informoval slovenský veľvyslanec pri NATO Peter Bátor. Fico to víta a považuje za politický úspech Smeru-SD. Naďalej žiada, aby sa kampaň konala oficiálne pod značkou NATO. Za presunom má byť meškaný tender na agentúru, ktorá má kampaň zabezpečiť.

Na mimoriadnom rokovaní chceli tiež poslanci riešiť návštevu slovenských úradníkov a mimovládky v Bruseli, kde mali hovoriť, že slovenská opozícia je hybridnou hrozbou a pokiaľ vyhrá voľby, Slovensko môže opustiť NATO. Poslanci v návrhu na schôdzu kritizovali aj bilboardovú kampaň veľvyslanectva USA. Fico ozrejmil, že tieto témy už komunikovali dostatočne široko.

Kampaňou chce NATO posilniť povedomie verejnosti o prínose členstva NATO pre bezpečnosť SR, ako aj uistiť verejnosť o schopnosti NATO posilňovať bezpečnosť SR a zvýšiť informovanosť o význame udržania podpory Ukrajiny pre bezpečnosť SR. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas návštevy Slovenska ubezpečil, že NATO nebude nikdy zasahovať do domácich politických záležitostí.