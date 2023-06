Úspech ukrajinskej protiofenzívy môže Putina dotlačiť k rokovaniam, tvrdí Blinken

Blinken po stretnutí so svojim talianskym rezortným kolegom Antoniom Tajanim uviedol, že Spojené štáty sú presvedčené „o pokračujúcom (ukrajinskom) úspechu“, a to najmä po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cez víkend nepriamo potvrdil, že sa začala dlho plánovaná protiofenzíva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Úspech protiofenzívy by znamenal dve veci – Ukrajina by posilnila svoju pozíciu za vyjednávacím stolom a zároveň by to mohlo donútiť Putina sústrediť sa na rokovania o ukončení vojny, ktorú rozpútal,“ povedal Blinken. Dodal, že ukrajinská protiofenzíva by tak mohla celú situáciu priblížiť smerom k mieru.

Podľa šéfa americkej diplomacie je zároveň v súčasnosti potrebné „čo najviac navýšiť dodávky pomoci pre Ukrajinu, aby mohla uspieť na bojisku“.

Rusko verejne deklaruje ochotu k rokovaniam, pričom ako mediátor by v tomto smere chcela vystupovať Čína. Spojené štáty sú však voči týmto snahám skeptické, keďže podľa nich Rusko nemá skutočný záujem na mierových rokovaniach a ide mu len o územné zisky.

Podľa Blinkena musí byť mier na Ukrajine „spravodlivý a trvalý“. Situácia sa teda nesmie vyvinúť tak, aby si „Rusko mohlo oddýchnuť, opäť sa vyzbrojiť a zaútočiť o šesť mesiacov, rok či dva roky neskôr,“ zdôraznil americký minister.