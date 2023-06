Takto sa varí pre kráľa: Tieto suroviny šéfkuchárka pri varení pre Charlesa III. nesmela používať

Varenie pre kráľovskú rodinu by mohlo byť vrcholom kariéry každého šéfkuchára, no v prípade ingrediencií, ktoré môžu použiť, je to dosť obmedzené.

Britský kráľ Charles má prístup k niektorým z najlepších jedál na svete, no nevyužíva ich, má totiž trochu špecifickejšie chute. Carolyn Robb, bývalá kráľovská šéfkuchárka, ktorá varila pre súčasného kráľa, vysvetlila, aké sú Charlesove potravinové zvyky.

Carolyn varila pre kráľovskú rodinu v rokoch 1987 až 2000 a kedysi bola osobnou kuchárkou Charlesa a jeho synov, princa Williama a princa Harryho.

Pri pohľade späť na svoju kariéru šéfkuchárka povedala, že to bol sen, píše portál Express. Začala, keď mala iba 22 rokov a varila v Kensingtonskom paláci, Sandringhame, Balmoral a na špeciálnych výletoch do zahraničia. Hoci varila pri mnohých okázalých príležitostiach, Carolyn z väčšej časti pripravovala v domácej kuchyni jedlá z čerstvých surovín. Jedlá sa niesli v duchu: miestne, jednoduché a sezónne. Charles podľa nej ocenil najmä med alebo domácu špargľu, vždy od miestnych dodávateľov.

Každý deň bol napísaný jedálny lístok s návrhmi jedla na deň. „Ich kráľovské výsosti si ho čítali pri raňajkách a vyberali si, čo by si dali na zvyšok dňa,” povedala Carolyn. To sa mohlo zmeniť, ak Charles priniesol niečo zo záhrady. To sa potom podávalo na večeru.

Kráľove obľúbené jedlá sa menili podľa toho, kde boli ubytovaní. Ak bola rodina napríklad v Sandringhame, tak si Charles veľmi rád dal bažanta a zverinu z usadlosti.

Pri varení však mali niekoľko ingrediencií, ktoré nemohli v jedlách použiť. Mnohé jedlá museli pripraviť bez cesnaku či surovej cibule. Rodina si totiž bola vždy vedomá toho, že môže byť v úzkom kontakte s rôznymi ľuďmi. Na zozname zakázaných surovín boli aj tie mimosezónne. To znamená, že nemohli mať v decembri dovezené jahody. „Kráľ bol najšťastnejší, keď jedol čerstvé suroviny zo záhrady,” povedala bývalá šéfkuchárka.

Kráľ Charles vždy presadzoval sezónne produkty, no je aj zástancom zero waste. Carolyn prezradila: „Nikdy nič nevyšlo nazmar. Ak jeden deň niečo zostalo z jedla, na druhý deň by to šlo do quiche (francúzsky slaný koláč). Myslím si, že ľudia si predstavujú kráľovské menu ako „homáre a kaviár“, ale v skutočnosti to tak nebolo. Nebol tam žiadny odpad a žiadna extravagancia,” povedala pre OK! Magazine.