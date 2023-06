Stíhačky NATO minulý týždeň 15 ráz vzlietli k ruským lietadlám nad Baltom

Tento rok ide o najvyšší počet vzletov počas jedného týždňa. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

Väčšina lietadiel sa pohybovala v medzinárodnom vzdušnom priestore bez vyplneného letového plánu, s vypnutým transpondérom alebo neudržiavala rádiový kontakt. Litovské ministerstvo dáva incidenty do súvisu so sériou vojenských cvičení, ktoré prebiehajú v pobaltských štátoch na národnej aj medzinárodnej úrovni v spolupráci so spojencami z NATO.

V Baltskom mori prebieha každoročné námorné cvičenie BALTOPS pod vedením Spojených štátov, na ktorom sa zúčastňuje 50 lodí z 19 štátov NATO a Švédska. Zároveň prebiehajú cvičenia aj na ruskej strane, uviedlo ministerstvo pre agentúru Baltic News Service.

Estónsko, Lotyšsko ani Litva nemajú vlastné stíhačky, preto v Pobaltí nasadzujú svoje lietadlá spojenci z NATO.