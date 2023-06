V U. S. Steel Košice sa dohodli s odbormi. Takto sa zvýši mzda zamestnancov

Mesačná tarifná mzda každého zamestnanca sa od 1. júna zvyšuje o 100 eur mesačne. Nový dodatok ku kolektívnej zmluve podpísali v piatok (9. 6.) zástupcovia odborov a zamestnávateľa. Súčasťou dohody je aj jednorazová odmena za prácu vo výške 300 eur v júlovej výplate. TASR to potvrdili obe zmluvné strany.

Možné predĺženie týždenného pracovného času zamestnávateľom pre vybraný okruh zamestnancov o dve hodiny týždenne sa mení na model štyri mesiace oznámením plus ďalšie štyri mesiace schvaľovaním odbormi. Dosiaľ bol tento model 4 + 2. Mzdové zvýhodnenie pri zvýšení pracovného času je 11,2 percenta tarifnej mzdy.

„V deň podpísania, po 25 dňoch sme ukončili štrajkovú pohotovosť,“ potvrdil odborársky predák Juraj Varga. Dohodu vníma ako výhru pre obe strany, výhodou je podľa neho aj to, že sa ju podarilo uzavrieť skôr oproti minulým dvom rokom. „Je to win-win, silný kompromis oboch partnerov a hlavne, poviem to tak ľudovo, čas sú peniaze. Bola ochota na druhej strane, preto sme sa dohodli takto rýchlo,“ povedal.

Dohoda sa zrodila po ôsmich kolách vyjednávania a intenzívnych rokovaní. „Som veľmi rád, že rokovací tím vedenia spolu s našimi sociálnymi partnermi z odborov dokázali uzavrieť dobrú zmluvu pre všetkých bez toho, aby potrebovali externého sprostredkovateľa. Zmluva ponúka zamestnancom vynikajúci finančný nárast v týchto náročných časoch a navyše je skvelým výsledkom aj pre všetkých našich akcionárov,“ uviedol prezident U.S. Steel Košice James Bruno.

Štrajkovú pohotovosť vyhlásili odborári v podniku 15. mája po piatich kolách kolektívneho vyjednávania, ktoré nepriniesli výsledok. Spornými bola miera zvýšenia tarifných platov a snaha zamestnávateľa rozšíriť týždenný pracovný čas.