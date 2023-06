Spojené štáty chcú späť do UNESCO vstúpiť už v júli

„Je to silný prejav dôvery v UNESCO a multilateralizmus,“ uviedla riaditeľka tejto agentúry OSN Audrey Azoulayová, ktorá o rozhodnutí Washingtonu informovala v Paríži predstaviteľov členských štátov.

Navrhovaný plán Spojených štátov vstúpiť späť do UNESCA musí byť teraz predložený na schválenie Generálnej konferencii členských štátov UNESCO. Niektoré z nich chcú urýchlene usporiadať mimoriadne zasadnutie konferencie, s cieľom rozhodnúť o záležitosti.

Azoulayová, bývalá francúzska ministerka kultúry, stojí na čele UNESCO od roku 2017 a za jednu z priorít svojho mandátu určila návrat USA do tejto organizácie.

Spojené štáty, jeden zo zakladateľský štátov UNESCO, boli do roku 2011 dôležitým prispievateľom do rozpočtu tejto organizácie, až kým do nej nevstúpila Palestína, pripomína AFP. Finančné príspevky pozastavené USA boli vtedy na základe zákona pozastavené.

Bývalý americký prezident Donald Trump v roku 2017 oznámil odchod z organizácie s odôvodnením, že je zaujatá voči Izraelu. Izrael sa k USA v tom čase pridal a ukončenie členstva oboch krajín nadobudlo platnosť v januári 2018.

USA sa stiahli z UNESCO aj v roku 1984 za vlády prezidenta Ronalda Reagana. Do organizácie sa potom vrátili po takmer 20 rokoch v roku 2003.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v marci uviedol, že Spojené štáty umožňujú Číne svojou neprítomnosťou v UNESCO písať pravidla týkajúce sa umelej inteligencie. Peking pritom už avizoval, že nebude brániť opätovnému vstupu USA do UNESCO.

USA dlhujú UNESCO značnú sumu nedoplatkov za členské príspevky. Americká vláda však v súčasnom rozpočtovom pláne vyčlenila 150 miliónov dolárov na zaplatenie návratu do UNESCO.