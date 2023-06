Niektoré detské ambulantné pohotovosti by sa napokon zrušiť nemuseli

Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, ktorý o tom v pondelok informoval zástupcov Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie štátnych nemocníc a Lekárskeho odborového združenia.

„Ak vidia miesta, ktoré majú dostatočný počet lekárov ambulantných pohotovostných služieb (APS), vieme urobiť doplnkový program,“ povedal Palkovič s tým, že by chod pohotovostí zabezpečili v spolupráci so samosprávami. Dopyt po zachovaní ambulantných pohotovostí je podľa jeho slov napríklad v Partizánskom či niektorých regiónoch Oravy. Vo štvrtok (15. 6.) má o téme rokovať aj so Združením samosprávnych krajov SK8.

Ambulantné pohotovosti pre deti aj dospelých majú po novom fungovať už len do 20.00 h. Sieť detských pohotovostí sa má tiež zredukovať. Ministerstvo zdravotníctva to okrem iného odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov. Zmeny vítajú zástupcovia ambulancií či pediatri. Naopak, nesúhlasia s nimi Asociácia nemocníc Slovenska, Lekárske odborové združenie ani Združenie miest a obcí Slovenska.