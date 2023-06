Putin vyjadril smútok nad úmrtím Berlusconiho, považoval ho za priateľa

„Silvio bol pre mňa váženým človekom a skutočným priateľom. Jeho úmrtie je nenahraditeľnou stratou,“ uviedol Putin v sústrastnom telegrame pre talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu.

Štvornásobný taliansky premiér a líder koaličnej strany Forza Italia zomrel v pondelok vo veku 86 rokov v milánskej nemocnici San Raffaele, kde bol od piatka hospitalizovaný, aby podstúpil plánované lekárske testy súvisiace s chronickou leukémiou.

Berlusconi sa do začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári často chválil svojím priateľstvom s Putinom. Vlani v septembri vyvolal pobúrenie, keď povedal, že Putin bol do vojny dotlačený a že chce len to, aby sa do vlády v Kyjeve dostali „slušní ľudia“.