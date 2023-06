Vláda sa chce zamerať na zmeny i zvyšovanie dostupnosti kvalitného vzdelávania

„Napriek častým deklaráciám nebolo vzdelávanie dlhé roky skutočnou prioritou krajiny. Dôsledkom čelíme všetci a spoločne ich musíme naprávať: od investičného dlhu v regionálnom i vysokom školstve a vede cez nízku atraktivitu učiteľského povolania a prostredia až po únik talentov a mozgov do zahraničia,“ uvádza sa v PVV. Vláda je presvedčená o tom, že zmena tohto stavu musí kombinovať financovanie vzdelávania s potrebami prechodu na vzdelanostnú ekonomiku. „Z týchto dôvodov vláda zahrnie výdavky na výskum a vzdelávanie v rozpočte, ktorý pripraví na rok 2024, a vo východiskách pre rozpočet na ďalšie roky tak, aby bola jasne nastavená dlhodobo udržateľná trajektória pre dosiahnutie priemeru krajín EÚ,“ píše sa v PVV.

Kľúčovými parametrami, ktoré vláda pri prijímaní opatrení bude sledovať, je miera podpory učiteľov na všetkých stupňoch škôl, zvýšenie transparentnosti a efektívnosti využívania finančných prostriedkov v školách a vytvorenie pravidiel kvalitnej participácie rôznych súčastí rezortu. Popritom chce reagovať na akútne výzvy, akými sú dostupnosť učebníc, začlenenie ukrajinských detí do vzdelávacieho procesu či vplyvy energetickej krízy na školy.

Medzi krátkodobé priority vláda v PVV zaradila implementáciu zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania. „Podpora učiteľov bude veľmi silná,“ zhodnotil po stredajšom rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora. Vláda bude pokračovať v rozbehnutom projekte zmien v cieľoch, obsahu a forme vzdelávania, otvorí ďalších 16 regionálnych centier podpory učiteľov. Zároveň bude vyhlásená výzva na zriadenie posledných ôsmich centier, čím sa vytvoria predpoklady pre splnenie cieľa plánu obnovy. V reakcii na alarmujúci nedostatok pohybu detí bude vláda podporovať koncept aktívnej školy od septembra 2023.

Zamerať sa chce aj na zvyšovanie dostupnosti kvalitného vzdelávania. Vláda pripraví situačnú správu o stave inkluzívneho vzdelávania v SR, jeho dostupnosti s ohľadom na deti z marginalizovaných rómskych komunít, so zdravotným postihnutím a z prostredia generačnej chudoby. Na jej základe vláda pripraví opatrenia zabezpečujúce dostupnosť a kvalitu inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch, nadväzujúc na už prijaté opatrenia a reformy plánu obnovy.

Treťou prioritou je zavedenie výkonnostných zmlúv s verejnými vysokými školami a novej metodiky ich financovania. Vláda zároveň zintenzívni boj s plagiátorstvom.

Medzi strednodobé priority patrí zvýšenie atraktivity učiteľského povolania a optimalizácia modelu školy, siete škôl a ponuky odborov vzdelávania. Ďalej to je aj zlepšovanie medzinárodného postavenia slovenských vysokoškolských a výskumných inštitúcií, čo patrí aj medzi priority vlády. „Potrebujeme výkonnosť vysokých škôl na Slovensku zlepšovať,“ zhodnotil Bútora.

Minister školstva poznamenal, že v súvislosti s prípravou budúcoročného rozpočtu budú rokovať s ministrom financií a pri otázke zvyšovania platov učiteľov budú zohľadňovať to, čo sa okolo nás deje. „Vieme, že dlhodobo tie mzdy boli nastavené nižšie, ale za posledné roky sa to o niečo zlepšilo,“ uviedol Bútora. Poukázal na to, že je potrebné reagovať aj na to, že v niektorých lokalitách Slovenska chýbajú učitelia, a je potrebné sa zamerať aj na túto problematiku.