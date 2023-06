Spálili ste sa na slnku? Takto sa zbavíte začervenania a bolesti behom 30 minút

Vynaliezavá mama prezradila mimoriadne praktický trik, ako zmierniť začervenanie pokožky po spálení slnkom. Cindie Allen-Stewart prezradila, že napriek použitiu prípravkov na opaľovanie sa zvykla často spáliť. Matka dvoch detí z Mount Calm v Texase však objavila jeden prípravok v kúpeľni, ktorý jej pomohol zbaviť sa bolesti a začervenania. Okrem toho, že ho použila na svojich deťoch, sa o radu podelila aj na internete.

Namiesto prípravkov po opaľovaní z drogérie Cindie odporúča použiť obyčajnú penu na holenie. Pena sa ľahko nanáša a podľa Cindie zmierni následky spálenia už behom 30 minút. Cindie na sociálnej sieti poradila kúpiť si penu na holenie, ktorá obsahuje mentol. Sama sa ňou zásobila, pretože k spáleniu dochádza v Texase často. Zároveň vysvetlila, ako penu nanášať:

"Nevtierajte ju, len ju nechajte pôsobiť na pokožke. Začne vyťahovať všetko to teplo (budete to cítiť). Možno budete mať pocit, že vás aj svrbí, ale to je dobre! Svrbenie znamená hojenie. Budete mať pocit, akoby vám začalo byť trochu chladno. Aspoň na spálenej časti tela. To je dobré znamenie! Nakoniec, ak to ešte potrebujete, zopakujte si to na druhý deň. Zvyčajne po tomto druhom ošetrení spálenie od slnka zmizne.”