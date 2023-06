Kedysi som vykrádal domy. Ľudia vždy opakujú jednu a tú istú chybu, tvrdí niekdajší lupič

Najlepšími strážcami majetku sú tí, ktorí ho v minulosti kradli. To je aj prípad anonymného lupiča, ktorého vo veku 18 rokov odsúdili za krádeže v domácnostiach a po prepustení z väzenia sa rozhodol pre 180-stupňovú otočku a zamestnal sa v bezpečnostnej službe.

„V 18 rokoch ma odsúdili za dva zločiny,“ tvrdí v príspevku na Reddite anonymný prispievateľ. „Sedel som za mrežami asi šesť mesiacov, kým za mňa zaplatili kauciu. Určite by som sa tam nechcel vrátiť.“

Ako píše britský portál Mirror, ochrankár následne čitateľov vyzval, aby sa ho pýtali, s čím im môže pomôcť pri zabezpečovaní majetku. „Existujú miesta, na ktoré si ľudia vždy ukrývajú peniaze, a ktoré si nikdy neobišiel?“ pýta sa jeden z diskutujúcich.

Podľa bývalého lupiča takéto miesta možno nájsť vo väčšine domácností. „Áno, sú to napríklad nádoby v kuchyni alebo zásuvky v skriniach – aj priestor za samotnou zásuvkou. Spolu so šatníkom si v nich ľudia neustále ukrývajú peniaze,“ tvrdí lupič.

Podľa bývalého trestanca je najlepším spôsobom, ako si ochrániť majetok, zaobstarať si psa. „V živote by som sa nepriblížil k domu so psom,“ tvrdí. „Ak sa pri dome nachádzal pes v akejkoľvek veľkosti, bolo to výstražné znamenie. Rovnako dom s veľkým počtom ľudí v okolí, napríklad ten na rušnej ulici, alebo dom so ženou v domácnosti.“

Pri kradnutí šperkov alebo peňazí lupič prenikal do domácností vždy zadnými dverami alebo oknom. Ešte predtým však skontroloval záhradu, či v nej náhodou nie je ukrytý náhradný kľúč.

„Ľudia si niekedy nechávajú náhradný kľúč v garáži alebo pri dome,“ píše anonym. „V opačnom prípade sa dá rozbiť okno alebo možno vykopnúť dvere. Pokiaľ ide o alarmy, tie sa nenachádzajú vo veľkom počte domácností.“

Komentujúci sa bývalého lupiča nakoniec opýtali, či mu na niekdajšej neresti niečo chýba. „Určite pritom zažívate nával adrenalínu – ale ten mi dnes vôbec nechýba,“ odpovedal. „Následky rozhodne prevažujú nad výhodami a ako som zostarol, uvedomil som si, aké hlúpe boli tie veci, ktoré som páchal,“ dodal ochrankár.