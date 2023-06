Poslancov čaká posledná riadna schôdza, Ódorova vláda má požiadať o dôveru

Plénum sa má zaoberať aj programovým vyhlásením vlády (PVV) Ľudovíta Ódora, ktorá príde poslancov požiadať o dôveru. V stredu (14. 6.) popoludní je podľa programov zverejnených na webe parlamentu naplánované mimoriadne rokovanie iniciované Smerom-SD.

Každá nová vláda musí podľa Ústavy SR do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred parlament, predložiť svoj program a požiadať o dôveru. Ódorov kabinet odborníkov tak má urobiť do 14. júna. Vláda bude o svojom programe rokovať v pondelok (12. 6.). Premiér avizoval, že obsahuje jasné ciele, na základe ktorých sa bude dať vyhodnocovať práca jeho vlády. O programe rokoval s predstaviteľmi strán zastúpených v NR SR. Reálnu šancu na schválenie programu parlamentom Ódor nevidí.

Na riadnej júnovej schôdzi majú poslanci takmer 200 bodov, medzi nimi aj viacero návrhov, ktoré im vrátila na opätovné prerokovanie prezidentka Zuzana Čaputová. Vetovala napríklad zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, novelu Správneho súdneho poriadku či školského zákona.

V druhom čítaní by sa mali zákonodarcovia venovať novele zákona o Rozhlase a televízii Slovenska (RTVS), ktorá má priniesť systémové riešenie financovania RTVS. Rozhodnúť by mali definitívne aj o povinnosti všetkých lyžiarov mladších ako 18 rokov nosiť prilbu, o zákaze petárd alebo zriadení útvaru podpory riadenia v rezorte zdravotníctva. V druhom čítaní je tiež návrh na zvýšenie limitov pri poskytovaní úverov Štátneho fondu rozvoja bývania či úprava výpočtu kompenzácie cien energií pre dodávateľov.

Na programe je tiež hlasovanie o desiatkach prerokovaných návrhov, ktoré parlament na májovej schôdzi neodhlasoval. Napríklad zakotvenie práva na hotovosť v Ústave SR či uznesenie, podľa ktorého by vláda musela predložiť návrh štátneho rozpočtu v skoršom termíne. V rámci balíka by mali poslanci rozhodnúť aj o posunutí viacerých zmien do druhého čítania. Medzi nimi je úprava paragrafu 363 Trestného poriadku, fungovanie obecných polícií, zavedenie defibrilátorov v obciach a ďalšie.

V pláne je aj mimoriadna schôdza, na ktorej chce Smer-SD presadiť uznesenie k údajnému možnému ovplyvňovaniu volieb. O ovplyvňovaní hovorí Smer-SD v súvislosti s komunikačnou kampaňou NATO a rokovaním slovenských úradníkov v Bruseli. Tí mali podľa Smeru-SD spolu s mimovládnymi organizáciami označiť opozíciu za hybridnú hrozbu, ktorá ak vyhrá voľby, Slovensko odíde z NATO.

Cieľom komunikačnej kampane NATO je okrem iného zvýšiť informovanosť o význame udržania podpory Ukrajiny pre bezpečnosť SR. Smer-SD túto kampaň kritizoval a v uznesení žiada, aby NATO kampaňou nevstupovalo do súťaženia strán a aby informačnú kampaň na podporu členstva SR v NATO organizovalo až po voľbách.

Kampaň sa podľa slovenského veľvyslanca pri NATO Petra Bátora nestihne uskutočniť pred parlamentnými voľbami. Dôvodom je podľa jeho vyjadrení omeškaný tender na agentúru, ktorá má kampaň zabezpečiť. Bátor zdôrazňuje, že aj keby sa informačná kampaň konala pred voľbami, nemala by šancu výraznejšie ovplyvniť postoje obyvateľov na Slovensku. Smer-SD presun kampane uvítal.