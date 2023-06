Video: Miestni sa pomstili žralokovi, ktorý zabíjal. Takto surovo s ním naložili

Egypt zasiahla smutná správa o tom, že žralok pri pobreží usmrtil 23-ročného ruského turistu. Na jeho smrť v mori sa z pláže s údesom dívalo niekoľko turistov, vrátane jeho otca.

Po nešťastnej udalosti varovali miestnych, aby boli ostražití, a turistov, aby dodržiavali pokyny personálu v hoteli. Úrady napokon na niekoľko dní uzavreli celú pláž.

Incident mal pokračovanie v momente, keď miestni Egypťania vylovili vraždiaceho žraloka z vody a svojským a brutálnym spôsobom sa mu pomstili za úmrtie turistu.

Žraloka najprv vytiahli z vody pomocou rybárskej siete a následne ho vyložili na pláž, kde ho zhromaždený dav dobil na smrť. Takýto sled udalostí neskôr potvrdili aj lokálne médiá.

I'm sorry for the tourist who lost her life, but I feel more sorry for the shark ... It wasn't necessary to kill the shark!#SharkAttack #Shark #Russian #Egypt #SharkIsNotGuilty pic.twitter.com/ZYtEubhY4r