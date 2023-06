Video: Policajti zadržali opitého vodiča. Takémuto výsledku testu však nik neveril

Polícia v Austrálii zastavila vodiča po tom, ako na ceste spozorovala jeho váhavé šoférovanie. Podozrenie policajtov sa napokon osvedčilo – muž sa sám priznal, že pred cestou pil alkohol. V aute sa mu dokonca povaľovala otvorená fľaša liehoviny.

Policajti preto na mieste podrobili Austrálčana dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v krvi, ktorej výsledok však všetkých zaskočil. Zariadenie totiž po meraní tvrdilo, že muž nepožil alkohol, a to dokonca aj v prípade opakovanej skúšky.

Vodič polícii tvrdil, že pil alkohol počas celého dňa. Posledný pohár burbonu a koly si podľa vlastných slov doprial asi 15 minút predtým, ako ho zastavili.

Muž, ktorý je známy len ako Damian, neskôr polícii tvrdil, že bol presvedčený o tom, že existuje povolený limit na množstvo alkoholu v krvi počas šoférovania.

Po tom, ako policajti ukázali Damianovi výsledok testu, sám mu nemohol uveriť. „Ako je to možné,“ opýtal sa ich. Príslušníkov zaujímalo aj to, či Damian nepožil iné zakázané látky, no test na drogy nemali na mieste ako vykonať. Vodič preto na skúšku úspešne prešiel po rovnej čiare na vozovke. Rovnako si dokázal priložiť prst na nos so zavretými očami.

Polícia napokon požiadala vodiča o vyliatie obsahu otvorenej fľaše a udelila mu pokutu v hodnote 330 austrálskych dolárov (206 eur) a nechala ho odísť. Dodnes nie je jasné, ako mohol zvládnuť test na alkohol napriek tomu, že predtým pil.