Demokrati chcú, aby SaS stiahla novelu, ktorá má zvýšiť zisk zdravotných poisťovní

SaS podľa Demokratov predložila do parlamentu návrh na zvýšenie zisku zdravotných poisťovní z jedného na dve percentá. Podpredsedníčka strany Andrea Letanovská uviedla, že slovenskí pacienti zažívajú ťažké časy a v súčasnosti je potrebné každé euro pre pacientov. „Na rozvoj ambulancií, do nemocníc, na podporu sestier, na podporu paliatívnej starostlivosti. Máme tu mnoho priestoru, kde môžeme použiť peniaze, ktoré sa vyberú navyše. Teraz nie je čas na to, aby sme naháňali zisky súkromným akcionárom,“ dodala Letanovská.

Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre TASR uviedol, že sa k tomu vyjadria v utorok (13. 6.) počas tlačovej konferencie.

Poslanci Národnej rady SR v máji posunuli do druhého čítania novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú predložila Jana Bittó Cigániková (SaS). Cieľom návrhu je zmena právnej úpravy regulácie zisku zdravotných poisťovní „na základe kritérií kvality, ktoré budú reflektovať najmä kľúčové priority štátnej zdravotnej politiky a budú stanovované tak, aby pokrývali najpálčivejšie problémy slovenského zdravotníctva a pacientov“.

Ďalšie zvýšenie ziskov zdravotných poisťovní nijak nepomôže občanom ani slovenskému zdravotníctvu. Naopak, profitovať z neho budú akcionári súkromných zdravotných poisťovní. Upozorňuje na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). V liste vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby zvážili prijatie novely, ktorá má zvýšiť zisk zdravotných poisťovní.