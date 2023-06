Tragická dopravná nehoda: Dve rodiny prišli o milované deti

Tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo v blízkosti obce Obid, na ceste zo Štúrova do Gbeliec, si v piatok (9.6.) pred polnocou vyžiadala dve životy. 28-ročný vodič vozidla Škoda Octavia prešiel do protismeru a následne sa zrazil s vozidlom Ford Mondeo. Sila nárazu ho odhodila až do stromu. O udalosti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre na Facebooku.

Vodič Škody Octavia, ako aj jeho 22-ročná spolujazdkyňa, nehodu neprežili. Polícia v Nových Zámkoch je v súčasnosti na mieste a vyšetruje presné okolnosti, stupeň zavinenia a príčinu tohto incidentu.

V súvislosti s nehodou a aktuálnymi poveternostnými podmienkami Polícia vyzýva vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a vlastnostiam vozovky. V daždivých dňoch je povrch ciest často mokrý a zašpinený blatom z polí, čo môže zvýšiť riziko nehôd.

Polícia upozorňuje, že dopravné kontroly budú aj v nasledujúcich dňoch pokračovať a že dopravné hliadky budú na cestách prítomné. Kým vyšetrovanie pokračuje, Polícia žiada všetkých vodičov, aby pri jazde boli ostražití a dodržiavali dopravné predpisy.