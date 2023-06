Kollár: Ak nič neurobíme, ľudia pre úroky na hypotékach prídu o byty

Úrokové miery na hypotékach, ktoré za posledný rok výrazne narástli, majú v budúcnosti ďalej stúpať a mnohým rodinám zvyknutým na nižšie splátky z minulosti môžu spôsobiť existenčnú krízu. Úlohou štátu je vopred pripraviť mechanizmy na to, ako im pomôcť. V TASR TV to povedal predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Problémy sa podľa neho nebudú týkať len mladých rodín, pre ktoré sa hypotéka stane nedostupnou, ale aj tých, ktoré už hypotéku majú, ale skončí sa im fixácia úrokov. „Budú stúpať úrokové miery, ľudia o chvíľu nebudú mať z čoho platiť hypotéky. Niekto platí 300 - 400 eur mesačne, a zrazu bude musieť platiť 800,“ povedal Kollár.

Tvrdí, že systém výstavby lacných štátnych nájomných bytov napriek časovým sklzom v tomto volebnom období stihli kompletne pripraviť a sú podpísané zmluvy na prvých 9000 bytov. „Čakáme ešte na povolenie Európskej komisie,“ konštatuje Kollár. Tento systém by podľa neho mohol v budúcnosti slúžiť aj ako záchranná sieť pre rodiny, ktorým pre dočasnú neschopnosť splácať vysoké hypotéky hrozí vysťahovanie z bytu.

Ľudia, ktorým by z dôvodu neschopnosti splácať zvýšené splátky hypoték hrozila strata bytu, by mali mať podľa neho možnosť požiadať štátnu agentúru, aby byt od banky prevzala do svojho vlastníctva. V takomto byte by mohli ďalej bývať ako nájomníci za štátom regulované nájomné. „A ak sa o niekoľko rokov situácia zmení, klesne úroková miera a on si znova vybaví hypotéku, môže agentúru späť požiadať, aby mu byt uvoľnila,“ vysvetľuje Kollár.

Systém štátno-súkromnej spolupráce postavený na základe zahraničných modelov neponúkajú v Sme rodina iba na riešenie bytovej otázky, ale aj vysokých cien potravín. Ak by štát vytvoril vlastný systém výkupu, distribúcie a predaja potravín, ktoré by nakupoval od súkromných výrobcov, podľa Kollára by tým vznikla obchodným reťazcom silná konkurencia. „Nebudú mať osempercentnú maržu, ale dvojpercentnú. Takú, akú majú v západnej Európe. Toto sú skúsenosti z Tirolska, Bavorska a Poľska, tam to už funguje,“ tvrdí Kollár.

Čo sa týka zvyšku aktuálneho volebného obdobia, Kollár chce urobiť všetko pre dobrú spoluprácu parlamentu a vlády odborníkov vrátane podpory aktuálnej požiadavky vlády na skrátené legislatívne konanie pri zmene legislatívy v rezorte školstva. „Krajina sa nezastaví preto, lebo tu máme úradnícku vládu a budú voľby,“ povedal s tým, že doterajšie kroky premiéra Ľudovíta Ódora považuje za korektné.

O prípadnej podpore vlády pri hlasovaní o dôvere sa podľa neho Sme rodina rozhodne až na základe konkrétneho znenia programového vyhlásenia vlády. „Teoreticky si to vieme predstaviť. Ale pán premiér Ódor tam bude do volieb bez ohľadu na to, či mu dôveru vyslovíme alebo nie,“ upozornil Kollár.