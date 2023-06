Prečo vysokí muži vyhľadávajú nízke ženy? Psychológovia odhalili skryté úmysly

Video: Záznam z čiernej skrinky odhalil desivú pravdu: S ovládaním lietadla sa hrali deti

VČERA - 20:07 Zaujímavosti

Let z Moskvy do Hong Kongu, ktorý sa uskutočnil ešte v roku 1994, je jedným z dobrých dôvodov, prečo sa dnes do kokpitu lietadla nedostane len tak hocikto.