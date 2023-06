Borrell: Všetko nasvedčuje tomu, že za zničením Kachovskej priehrady stojí Rusko

Utorkové zničenie priehrady spôsobilo rozsiahle záplavy, v dôsledku ktorých museli z domovov utiecť alebo byť evakuované tisíce ľudí. Voda zaplavila desiatky dedín i časti oblastnej metropoly Cherson, čo vyvolalo obavy z možného vypuknutia humanitárnej katastrofy.

„Priehrada nebola ostreľovaná. Bola zničená výbušninami nastraženými na miestach, kde sa nachádzajú turbíny. Táto oblasť je pod kontrolou Ruska,“ vyjadril sa Borrell pre španielsku televíziu.

„Nebol som tam, aby som vypátral, kto to urobil. Všetko však nasvedčuje tomu, že sa to stalo v oblasti pod ruskou kontrolou. Je ťažké uveriť, že to mohol byť niekto iný,“ dodal.

Z útoku na priehradu sa navzájom obviňujú Moskva a Kyjev. Podľa Ukrajiny chcelo Rusko útokom na priehradu spomaliť dlho očakávanú ukrajinskú protiofenzívu zameranú na oslobodenie Ruskom okupovaných území Ukrajiny.

Moskva naopak viní jednotky Kyjeva, ktoré vraj priehradu ostreľovali. Podľa Kremľa išlo o „úmyselnú sabotáž“ Ukrajiny s cieľom prerušiť zásobovanie vodou na anektovaný ukrajinský polostrov Krym.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) už pred časom varoval, že Rusko zrejme pripravuje na Kachovskú priehradu útok „pod falošnou vlajkou“, z ktorého by následne obvinilo Ukrajinu.

„Dôsledky sú pre Ukrajinu v každom prípade hrozné: z humanitárneho hľadiska - pre vysídlených ľudí - aj z enviromentálneho aspektu, pretože zničenie priehrady spôsobí ekologickú katastrofu,“ uviedol v piatok šéf diplomacie EÚ.

Ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko v piatok na sociálnych sieťach informoval, že v dôsledku záplav po zničení Kachovskej priehrady zahynulo najmenej päť ľudí a 13 ďalších je nezvestných. Ruskom dosadení predstavitelia v okupovaných častiach Chersonskej oblasti informovali o ôsmich obetiach na životoch.