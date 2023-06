Taurín môže spomaliť starnutie, nachádza sa v týchto nápojoch

Na základe výsledkov svojho výskumu vedci vyzvali na realizáciu rozsiahlej klinickej štúdie, ktorá by preverila, či by taurín rovnako fungoval aj u ľudí. V piatok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.

Taurín patrí medzi aminokyseliny prirodzene sa vyskytujúce v organizme, pričom pozitívne vplýva na viaceré orgány a ich výkon. Bádatelia však zistili, že úroveň taurínu v ľudskom tele s pribúdajúcim vekom klesá. Vo veku 60 rokov sa v organizme nachádza len približne tretina z množstva taurínu, ktoré majú deti vo veku päť rokov.

Keď vedci v rámci štúdie navýšili myšiam dávky taurínu, zistili, že hlodavce žili dlhšie - približne o tri až štyri mesiace, čo pri ľuďoch zodpovedá siedmim až ôsmim rokom – a zlepšil sa aj ich zdravotný stav. Pokusné myši mali silnejšie kosti a svaly, lepšie im fungoval mozog a „omladil“ sa ich imunitný systém.

Zatiaľ nie je jasné, ako by na takéto zvýšenie dávky taurínu reagovali ľudia a či by bolo niečo také vôbec bezpečné. Vedci však na základe získaných dôkazov apelujú na vytvorenie rozsiahlej klinickej štúdie, keďže taurín sa nachádza v organizme prirodzene a v nízkych dávkach slúži aj ako doplnok výživy.

„Množstvo taurínu v tele klesá s pribúdajúcim vekom a zvrátenie tohto poklesu prispelo k dlhšiemu a zdravšiemu životu zvierat. Tieto zistenia by mohli byť relevantné aj pre ľudí,“ povedal vedúci výskumu Vijay Yadav z Kolumbijskej univerzity.

Profesor molekulárnej fyziológie Henning Wackerhage z Mníchovskej univerzity však dodáva, že zmonitorovať vplyv taurínu na dĺžku života ľudí by bolo pomerne náročné; dalo sa však preskúmať, či táto chemická látka prispieva k zdraviu ľudského organizmu, čo je podľa neho „cieľom medicíny ako takej“.

Bádatelia však ľuďom neodporúčajú svojvoľne si navyšovať dávky taurínu prostredníctvom tabletiek, energetických nápojov či zmenami stravovacích návykov. Najmä energetické nápoje obsahujú okrem taurínu i ďalšie látky, ktoré majú na organizmus škodlivé účinky. Hladinu taurínu v tele je však možné zvyšovať napríklad cvičením alebo bicyklovaním, dodáva The Guardian.