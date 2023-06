Video: Muž v parku dobodal štyri deti a dvoch dospelých

Sýrsky utečenec podozrivý z pobodania šiestich ľudí vo štvrtok ráno v meste Annecy zrejme nemal "teroristický motív", aj keď ten ešte nie je známy. Novinárov informovala vyšetrujúca prokurátorka Line Bonnetová-Mathisová. Správy priniesli tlačové agentúry AP a AFP.

Pri útoku nožom v parku pri jazere v Annecy vo francúzskych Alpách utrpeli život ohrozujúce zranenia štyri deti vo veku od 22 mesiacov do troch rokov, ale zranené sú aj dve dospelé osoby.

Podľa prokurátorky aj francúzskej premiérky Élisabeth Bornovej mal útočník štatút utečenca vo Švédsku, dostal ho v apríli. Ide o 31-ročného Sýrčana. Zatkli ho na mieste činu.

Vo videu, ktoré mala možnosť vidieť AFP a ktorého pravosť potvrdil zdroj oboznámený s prípadom, útočníka počuť dvakrát po anglicky povedať „v mene Ježiša Krista“.

