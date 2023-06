Lančarič: Ak jún dopadne, ako očakávame, zostane nevyčerpaných 780 miliónov eur

„Po júni zostane ešte šesť mesiacov do konca kalendárneho roka na to, aby bol zabezpečený výkon, čiže aby boli tie veci vyrobené, dodané a vyfakturované,“ povedal Lančarič s tým, že na platby je preklenovacie obdobie ešte troch mesiacov.

MD bolo pri čerpaní eurofondov označené oranžovou farbou ako stredná úroveň rizika. Lančarič to považuje za adekvátne. „To je to, čo sme zdedili. Nie je to zďaleka také zlé, ako som sa obával, že to bude,“ vyjadril sa s tým, že ho pozitívne prekvapil veľký počet angažovaných ľudí a na to sa chce sústrediť.

Upozornil, že je viac zazmluvnených projektov, ako je peňazí. S plynúcim časom je však podľa neho ťažké, aby sa dal projekt, ktorý bude meškať, nahradiť iným. „Dôležité je, aby boli ukončené verejné obstarávania a aby to boli také projekty, ktorých prípadné nasadenie alebo nahradenie bude viesť k želanému úspechu. Hovorím o veľkom množstve relatívne malých projektov, pretože na žiaden veľký projekt nebude dosť času,“ vyjadril sa Lančarič.