Izraelský minister: Harrisová nečítala návrh našej súdnej reformy

V reakcii na jej utorkové vyjadrenia to v stredu povedal izraelský minister zahraničných vecí Eli Kohen. TASR správa prevzala od agentúry AP.

„Môžem vám povedať, že ak sa jej spýtate, čo jej prekáža na reforme, nebude vám to vedieť povedať,“ povedal v stredu pre izraelskú rozhlasovú stanicu Kan Rešet B. Podľa neho americká viceprezidentka návrh reformy nečítala.

Americký veľvyslanec v Izraeli Tom Nides na obranu Harrisovej povedal, že iba zopakovala dlhodobé stanovisko USA.

Kohen neskôr na sociálnej sieti Twitter napísal, že má „veľkú úctu k nášmu spojencovi Spojeným štátom a viceprezidentke Harrisovej, skutočnému priateľovi Izraela“. Dodal však, že reforma súdnictva je vnútornou záležitosťou Izraela, ktorý zostane „demokratickou a liberálnou krajinou“.

Harrisová na podujatí na veľvyslanectve Izraela v USA povedala, že demokracia je „postavená na silných inštitúciách, brzdách a protiváhach a nezávislom súdnictve“.

Súčasný prezident USA Joe Biden verejne vyjadril obavy z pripravovanej súdnej reformy, ktorú predložil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Reforma právneho systému vyvolala protesty, ktoré pokračujú aj napriek pozastaveniu samotnej reformy. V tejto situácii Biden zatiaľ nepozval izraelského premiéra na tradičnú návštevu do Bieleho domu, pričom voľby v Izraeli sa konali ešte vlani v novembri.

Kritici spomínanej reformy poukazujú, že navrhované zákony by sústredili prílišnú moc do rúk izraelského kabinetu. Politici vládnej koalície by mali takto vplyv na obsadenie Najvyššieho súdu, parlament by mal právomoc rušiť jeho rozhodnutia a mohol by tiež prijímať zákony, ktoré by nepodliehali súdnemu preskúmaniu.