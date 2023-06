Premiér: Zmena na poste šéfa SIS pravdepodobne nebude, no máme červené čiary

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) sa pravdepodobne nebude meniť, ale jasne sa zadefinujú červené čiary. Ak sa prekročia, nebude sa dať tolerovať súčasná personálna nominácia. Po stredajšom rokovaní vlády to vyhlásil premiér Ľudovít Ódor. Šéfom SIS je Michal Aláč.

Premiér skonštatoval, že je už na konci rozhovorov o téme postu šéfa SIS, diskutoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj s ostatnými zúčastnenými stranami. „Smeruje to k tomu, čo som komunikoval aj pred pár týždňami, že táto otázka je pre nás otvorená s tým, že pravdepodobne nebude výmena na tomto poste, ale budú jasne definované červené čiary, pri ktorých sa už nebude dať tolerovať personálna nominácia,“ priblížil. Červenou čiarou je pre vládu nezasahovať do existujúcich káuz, najmä do tých citlivých. „A druhá vec je nevynášať informácie z prostredia tajných služieb pre konkrétne politické strany,“ doplnil Ódor.

Ódor už skôr avizoval riešenie otázky prípadnej výmeny šéfa SIS. Chcel sa rozhodnúť až po presnom zorientovaní sa v situácii a zvážení všetkých „pre a proti“. Stretnúť sa mal aj so súčasným šéfom SIS Michalom Aláčom. Pripomenul vtedy základnú výzvu pre svoj kabinet - pokojne doviesť krajinu do septembrových volieb. Takto chce pristupovať aj k napätiu medzi SIS a políciou.