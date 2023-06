Premiér: Riziko prepadnutia eurofondov je približne na úrovni 800 miliónov eur

Na spoločnej tlačovej konferencii to po stredajšom rokovaní vlády povedal premiér Ľudovít Ódor. Podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková uviedla, že o miliardy SR nepríde. Nie je však podľa nej reálne dočerpanie celej alokácie.

Ide o eurofondy zo starého programového obdobia, ktoré sa dajú vyčerpať najneskôr do konca tohto roka. „Vidíme problémy hlavne pri čerpaní veľkých investičných operačných programov, niektoré oblasti sú nastavené tak, že nie je možné to zachrániť,“ zdôraznila Vašáková.

Z informácie o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020, ktorú v stredu schválila vláda vyplýva, že Slovensku zostalo ku koncu mája vyčerpať ešte 4,29 miliardy eur zo „starých“ eurofondov. Projekty s podporou z európskych štrukturálnych fondov sú už však zazmluvnené na vyššiu sumu. Efektívne čerpanie eurofondov tak do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli.

Časť nevyčerpaných prostriedkov vo výške 1,04 miliardy eur by sa podľa materiálu mohla využiť na podporu riešenia energokrízy (SAFE), ďalších 315,2 milióna eur má byť presmerovaných na výdavky súvisiace s prvotným prijatím utečencov z Ukrajiny a ich integráciou do spoločnosti (FAST CARE). Realizáciou týchto opatrení sa čerpanie eurofondov dostane na úroveň 79,75 % z pôvodných 10,21 miliardy eur (bez Programu rozvoja vidieka, ktorý je možné čerpať až do 31. decembra 2025).

Vašáková upozornila aj na to, že nie je možné s Európskou komisiou vyrokovať to, aby sa posunul termín na čerpanie peňazí zo starých eurofondov. Musia sa tak využiť do konca decembra 2023. Termín na zúčtovanie peňazí by sa však podľa nej preložiť mohol.