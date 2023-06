Video: Most sa zvlnil pod náporom vetra, podľa správcu robil presne to, čo mal

Visutý most Verrazano-Narrows Bridge v New Yorku museli v decembri 2020 dočasne uzatvoriť. Prispel k tomu vietor, ktorý v oblasti fúkal až rýchlosťou 96 kilometrov za hodinu, čo zvlnilo povrch mosta.

Dianie na moste mapuje video zverejnené na viacerých sociálnych sieťach, v ktorom okrem iného počuť vŕzganie a dunenie.

Spoločnosť MTA Bridges and Tunnels, ktorá v New Yorku prevádzkuje sedem mostov a dva tunely, po uzatvorení mosta prekvapila stanoviskom, v ktorom uviedla, že viac ako 50-ročný most robil presne to, na čo bol stavaný.

„Visuté mosty – najmä tie najdlhšie v Severnej Amerike – sú navrhnuté tak, aby boli ohybné a akýkoľvek pohyb na nich spadá do bezpečnostných štandardov,“ uviedol hovorca MTA Aaron Donovan.

Donovan dodal, že po aktivovaní bezpečnostných opatrení nedošlo k žiadnemu poškodeniu štruktúry mosta, ani k žiadnym dopravným nehodám či zraneniam.