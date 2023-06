Internet ovládla konšpirácia o Adamovi a Eve. Stojí za ňou slávny moderátor, aká je pravda?

Joe rogan je americký komentátor, herec a prevádzkovateľ známeho podcastu The Joe Rogan Experience, ktorého sa zúčastňujú ďalšie hviezdy svetového formátu.

Rogan najnovšie zaujal verejnou diskusiou o klimatickej zmene, pričom sa dotkol zvláštnej teórie o jej pôvode. Vychádzal pritom z knihy, ktorá okrem toho tvrdí aj to, že Kristus prežil 18 rokov v Indii a po ukrižovaní ho uniesli mimozemšťania.

Teória o Adamovi a Eve

V rozhovore s YouTuberom a samozvaným vyšetrovateľom Jimmym Corsettim Rogan spomenul „Teóriu o Adamovi a Eve“, ktorá vychádza z myšlienky obsiahnutej v knihe inžiniera a údajného jasnovidca Chana Thomasa The Adam and Eve Story z roku 1965.

Kniha tvrdí, že Zem pravidelne mení svoju polohu, čo má za následok obrovskú kataklizmu a presun celých kontinentov do nových zemepisných šírok a dĺžok. S takýmto ničivým dejom sa mal podľa Thomasa stretnúť aj Noe a ďalšie náboženské postavy.

„Dochádza k tomu každých 6500 rokov, pričom ide o 90-stupňový prevrat, ale po šiestich dňoch sa to znovu napraví,“ vysvetlil Corsetti Roganovi v podcaste.

Keďže Zem takýmto spôsobom spraví pomyselnú stojku na hlave, zároveň dôjde k priamemu pôsobeniu slnečných lúčov na jej povrch, čo bude viesť k nevídaným teplám. Katastrofa tiež posilní rýchlosť vetra a vody, pričom vietor má na rovníku fúkať až intenzitou vyše 1600 kilometrov za hodinu.

Preklápania pólov sa netreba obávať

Neziskové výskumné a informačné centrum Media Matters for America analyzovalo klip, ktorý si na TikToku od zverejnenia získal už viac ako 20 miliónov pozretí, so záverom, že ide o nezmyselné tvrdenia vytrhnuté z kontextu.

O tom, že sa zemská os mení každých 6500 rokov, neexistujú žiadne vedecké dôkazy. „Ide o úplný nezmysel,“ povedal vedec pracujúci vo Výskumnom centre Langley amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Martin Mlynczak.

„Na to, aby k tomu mohlo dôjsť, je potrebné neslýchané množstvo energie. Samozrejme, nepoznáme spúšťač, ktorý by to inicioval,“ uviedol Mlynczak pre magazín The Verge.

Napriek tomu, že o preklopení rovníkového pásma do oblasti pólov nemáme žiadne dôkazy, veda celkom neopomína preklopenie južného a severného pólu navzájom. K takejto udalosti podľa všetkého dochádza každých 200 až 300 tisíc rokov.

Preklopenie pólov so sebou prináša niekoľko nepríjemností, ktoré však súčasné generácie s vysokou pravdepodobnosťou nezažijú. Môže napríklad dôjsť k zvýšeniu radiácie z vesmíru a intenzívnejším slnečným erupciám. Tie by mali za následok výpadky v dodávkach elektriny, skraty a kolaps satelitov.

Klimatická zmena a jej podceňovanie

Fosílne dôkazy však nenaznačujú, že by prevrátenie zemských pólov v minulosti viedlo k masívnemu vyhubeniu tvorstva na našej planéte. Takisto je nepravdepodobné, že v priebehu posledných 2,8 milióna rokov došlo k zvýšeniu vulkanickej a tektonickej aktivity.

Rogan v podcaste ďalej spochybňoval závažnosť klimatických zmien a tvrdil, že ľudstvo by sa malo skôr zaoberať možným prevrátením pólov alebo dopadom meteoru.

„Ak sa budeme sústrediť na nezmysly, v čom ľudstvo naozaj exceluje, zameriame sa na veci, ktoré v krátkom čase nezlepšíme, zatiaľ čo môže dôjsť k niečomu, vo svetle čoho sa tieto záležitosti budú javiť ako banality,“ uviedol moderátor.

Media Matters reagovala na podcast sťažnosťou, v ktorej TikTok požiadala o preverenie dezinformácií o klimatickej zmene. Podobnú žiadosť zaslala aj streamovacej platforme Spotify.