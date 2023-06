Stoltenberg: Slovensko sa môže spoľahnúť na NATO, sme obranná aliancia

Vyhlásil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom. Stoltenberg pricestoval na Slovensko na samit Bukureštskej deviatky (B9), ktorý sa v utorok odohrával na Bratislavskom hrade.

Stoltenberg zdôraznil, že NATO sa spolieha aj na Slovensko. Víta záväzok Slovenska mať investície do obrany na úrovni dvoch percent HDP. „Pretože lepšia infraštruktúra a lepšia výzbroj je takisto aj odrádzajúcim faktorom pre Rusko." Dodal, že NATO nie je súčasťou vojny na Ukrajine, no "v každom prípade pomáhame Ukrajine, aby sa bránila, to je súčasťou našej charty".

Pripomenul tiež, že NATO chráni vyše 30 demokracií v Európe a Severnej Amerike. „NATO je obranná aliancia. Nie sme tu na to, aby sme provokovali konflikty, ale naopak, aby sme zabránili vojne a aby sme chránili mier,“ dodal šéf Severoatlantickej aliancie.

Generálny tajomník NATO informoval, že v súčasnosti je na Slovensku zvýšená prítomnosť v rámci medzinárodnej bojovej skupiny, takisto aj lietadlá NATO chránia vzdušný priestor Slovenska. V prípade potreby ďalšej ochrany nášho vzdušného priestoru do budúcna je možné doterajšiu aktivitu „premeniť na ďalšie aktivity“. „V súčasnosti máme na Slovensku dislokovanú taliansku batériu, takisto aj nemecké systémy, ale to najdôležitejšie, čo treba povedať, je, že zvyšujeme pripravenosť síl, tak aby sme boli schopní veľmi rýchlo zareagovať, kdekoľvek, kde to bude potrebné, aby sme vedeli zvýšiť spôsobilosti,“ priblížil. Ódor poznamenal, že Slovensko chráni celá Aliancia a v prípade potreby k nám presunie všetky dostupné zdroje.

Stoltenberg sa poďakoval Slovensku za poskytnutie dôležitej humanitárnej a vojenskej podpory. „Musíme Ukrajine pomáhať tak, aby vydržala ako suverénna krajina v Európe, pretože ak by prezident Putin vyhral, posolstvo pre neho alebo iné autoritatívne režimy by bolo také, že môžu používať silu na dosahovanie svojich cieľov a tým pádom aj narušovať hranice okolitých krajín. Svet by sa stal nebezpečnejším,“ zdôraznil.

Ódor ubezpečil šéfa NATO, že vláda odborníkov nemieni meniť kurz v európskej ani severoatlantickej orientácii Slovenska. „Plníme naše záväzky z hľadiska postupnej modernizácie obrany, ale aj z hľadiska našich finančných záväzkov. Vítame aj posilnenie vojenskej prítomnosti našich spojencov u nás,“ povedal s tým, že v súčasnosti je u nás vyše 1300 zahraničných vojakov najmä z Českej republiky, Holandska, Nemecka Talianska aj USA.

Premiér zdôraznil potrebu, aby bola východná hranica NATO adekvátne zabezpečená. So Stoltenbergom sa rozprávali aj o podpore brániacej sa Ukrajiny a o tom, do akej miery dokáže NATO spoločnými silami prispieť k tomu, aby nastal trvalý mier na Ukrajine.

Témou bol aj júlový samit NATO v litovskom Vilniuse. Ódor hovorí, že samit môže byť zaujímavým dátumom z hľadiska vstupu Švédska do NATO. Dá sa podľa neho očakávať zlepšenie vzťahov medzi Švédskom a Tureckom, a tak by mohlo dôjsť aj v dohľadnom čase k ratifikácii švédskej žiadosti o členstvo v NATO.